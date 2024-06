Com festão, Paula Vaccari e Cristiano celebram aniversário do filho caçula

Nas redes sociais, Paula Vaccari, mulher de Cristiano, mostrou os detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho, Miguel

Paula Vaccari usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Miguel. O menino, fruto de seu relacionamento como cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, completou seu primeiro ano de vida no último dia 2.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou um festão dos papais com um tema muito significativo para a família: o coração. Miguel nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, diagnosticado ainda durante a gestação. Devido ao problema, ele precisou passar por uma cirurgia.

O local da festa foi decorado com muitas bexigas brancas e vermelhas, além disso, vários corações estavam espalhados por todo o espaço. O bolo e os docinhos também foram decorados de acordo com o tema. "Comemorando 1 aninho de vida do nosso coração valente. E o tema não poderia ser diferente né, um coração feliz, curado, que brinca, que pode fazer tudo!! Feliz, agradecida e emocionada demais com essa festa", celebrou a mamãe na legenda.

Pala e Cristiano, vale lembrar, também são pais de Cristianinho, de quatro aninhos, e de Pietra, que completou sete anos no mês passado.

Homenagem dos papais

No dia que Miguel completou 1 aninho, Paula compartilhou no feed do Instagram um vídeo do dia do nascimento do caçula e prestou uma bela homenagem. "2:34h de 02/06/23 Miguel chegou ao mundo. Acordada, relembrando, agradecendo e sentindo todos os sentimentos de 1 ano atrás… Nem acredito que já se passaram 1 ano, meu neném virou um bebezão completando seu primeiro aninho de vida. Ah meu Jesus obrigada por tanto, eu só sei agradecer, só agradecer", disse a influenciadora digital na legenda da publicação.

Cristiano também homenageou o herdeiro em seu perfil no Instagram. O cantor postou várias fotos do menino e o parabenizou. "Miguel - Quem como Deus? Ninguém como Deus. Seu pai nunca foi muito bom em comemorar aniversários, sempre fui apático a datas comemorativas, a sua mamãe que vem mudando isso! Mas você filho, você foi o singular, você veio pra quebrar paradigmas, veio pra curar, para quebrar correntes…", começou.

"Eu sempre fui adepto dos céus e aos milagres, mas será que eu acreditava de verdade?? Não sei dizer, mas, depois da sua chegada, depois da sua vida, seria burrice duvidar que o nosso criador está cuidando de tudo. Eu disse pra Deus um dia, se o Miguel cumpriu a vida dele, seja feita sua vontade, pai, só me dê forças pra suportar tamanha dor... Mas os céus decidiram te deixar aqui, pra sempre nos lembrar de que pra Deus nada é impossível, apenas temos que aceitar sua vontade! Passamos por lutas, batalhas devastadoras, e você sempre se manteve firme, e sorrindo pra nós, mesmo passando por tudo! Eu te amo meu Gueguel, eu te amo e sempre estou aqui por você e pelos seus irmãos", completou.

