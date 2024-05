Esposa de Zé Neto, Natália Toscano conta planos para terceiro filho: 'Vontade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano também revela como pretende comemorar o Dia das Mães ao lado de Zé Neto e dos herdeiros

Mãe de José (6) e Angelina (3), a influenciadora Natália Toscano (33) tem vontade de aumentar a família com o cantor Zé Neto (34), da dupla com Cristiano. Celebrando o Dia das Mães com um churrasco neste domingo, 12, ela também reflete sobre as alegrias e desafios da maternidade.

"Tenho vontade sim de ter mais filhos, não temos nada programado", conta Toscano, em entrevista à CARAS Brasil. "Antes não tinha, mas agora começou a despertar essa vontade, quem sabe vem o terceiro por aí", completa.

A influenciadora conta que decidiu celebrar o Dia das Mães em sua casa, ao lado de Zé Neto, dos filhos e de sua família —já que eles não se reúnem há algum tempo. Além de sua mãe, Silvia Regina (62), ela também convidou a sogra, Vera Maria.

Natália também aproveita o dia especial para refletir sobre as fases da maternidade. Para ela, a melhor parte de ser mãe é ver a felicidade dos filhos. "Toda vez que eu olho para eles e vejo o sorriso, o brilho no olhar, eu vejo eles se desenvolvendo, aprendendo, criando a própria história deles e cada abraço, cada cheiro, essa é a maior gratificação."

Por outro lado, ela explica que encara todo o processo da maternidade como desafiador. "No começo, quando ainda é bebê, é a privação do sono, e agora na fase maior, o maior desafio é educar, ensinar os valores, o que é certo... ainda mais em um mundo cheio de informações como o que a gente vive hoje", diz. "O maior desafio, para mim, na verdade, é a maternidade [risos]."

Por fim, a influenciadora ainda aproveita o momento para deixar um recado especial para as mães. "Quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães e parabenizar por ter o coração disponível para amar, porque ter filho é isso, é ter o coração disponível para amar, é o coração fora do peito, é dar a vida pelo próximo."

