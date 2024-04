Esposa de Zé Neto, Natália Toscano conta perrengue na obra do rancho: 'Quebra-cabeça'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano conta detalhes sobre a idealização do rancho que constrói com o marido, o cantor Zé Neto

Natália Toscano (33) não esconde a animação —e a ansiedade— em ver o rancho que está construindo com o marido, Zé Neto (34), ganhar forma. A obra, que tem previsão para durar um ano e meio, ainda não deu grandes dores de cabeça para o casal, porém, a influenciadora conta que já tiveram que resolver um "quebra-cabeça".

A influenciadora explica que, ao lado da arquiteta Bruna Martins, precisou pensar bastante sobre onde encaixar um heliponto, um dos sonhos de Zé Neto . Além desta comodidade, o rancho ainda deve contar com um ambiente para pesca, esporte que o cantor e o filho, José (6), gostam de praticar; piscina de borda infinita; lareira e até mesmo uma adega para o casal apreciar vinhos.

"Sempre desejamos ter um cantinho só nosso perto da natureza, para que pudéssemos ter nossos momentos de descanso e paz. Esse era o sonho de nossas vidas e agora ele está começando a se concretizar. Só tenho a agradecer à Deus por nos permitir tantas bençãos", completa a influenciadora, em entrevista à CARAS Brasil.

Toscano diz que não costumava fazer planos a longo prazo, devido à agenda agitada do marido, dupla de Cristiano (33). O rancho é um dos primeiros projetos a longo prazo, que, de acordo com ela, foi planejado há bastante tempo e só agora está saindo do papel.

"Esse lugar é onde pretendemos envelhecer mesmo e passar o tempo com a família", acrescenta Toscano, que é mãe também de Angelina (3). "A previsão é de um ano e meio de construção. A ansiedade já está grande [risos], mas vamos acompanhar cada passo de perto, então dá pra ir controlando com as visitas à obra."

