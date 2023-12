Filho do sertanejo Zé Neto vai parar no hospital após acidente em casa

Esposa do cantor sertanejo Zé Neto, Natália Toscano revela o susto que levou quando o filho machucado em casa: ‘Haja coração’

A família do cantor Zé Neto levou um grande susto nesta semana com um acidente envolvendo o filho mais velho dele, José Filho. O menino foi ficou com um anzol no rosto ao pescar com os amigos no condomínio da família e a mãe, a influencer Natália Toscano, precisou correr com ele para o hospital.

Nos stories do Instagram, Natália contou que o acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, 20, enquanto ela estava fora de casa e os filhos estavam brincando com os amiguinhos de pescaria. Um menino foi jogar a vara no lago e o anzol enroscou no rosto do filho dela. Rapidamente, a babá das crianças chamou a mãe para levá-lo ao hospital.

O anzol ficou na região da boca do menino e ele precisou passar por um procedimento com sedação para remover o item e fazer o curativo. "Recebo uma ligação da babá das crianças assim: 'Nah, o José sofreu um acidente’. Meu coração já veio aqui [na garganta]. O que aconteceu? Ela falou: ‘Um amiguinho enroscou ele num anzol’. Ela me mandou uma foto dele com o anzol infincado na boca. E era uma trela, para quem não sabe, é aquela que tem os três pontas de anzol. O José estava atrás e enroscou na beiça dele. A sorte é que ele não puxou de volta, ou teria rasgado", disse ela.

E completou: "Eu sei que cheguei aqui e ele estava com a trela e a linha cortada, com sangue escorrendo, assustado. Eu enfiei ele no carro e fui pro HCM. Chegou lá e os médicos já examinaram. Ele não reclamou de dor, estava bem, estava assustado. Ele precisou passar por um procedimento e precisamos dar uma sedada nele por causa do local".

Então, ela mostrou que o filho já está em casa e bem. "Ele já está bem, está com a boca inchada, mas sustos que mães e pais passam. Haja coração", declarou.

Zé Neto fala de sua saúde após acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde durante a recuperação do acidente de carro que sofreu há poucos dias. O artista revelou que teve o seu retorno no médico e fez novos exames.

Com isso, ele recebeu a notícia de que as fraturas nas costelas já estão cicatrizando, mas ele continua um pouco ofegante.

"Acabei de sair do médico. Acabei de fazer os exames de retorno no médico, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. A fratura está com o trauma ainda da lesão, o pulmão está contundido. Ainda estou ofegante, ainda meio ruim para falar, mas Graças a Deus, dos males o menor”, disse ele.

Logo depois, ele confirmou que voltará a fazer shows no dia 28 de dezembro. "Até dia 28 eu já vou estar zero bala para voltar aos palcos do Brasil. Eu já estou morrendo de vontade, vocês não sabem a saudade que eu estou de cantar para vocês. Passando para tranquilizar e agradecer todas as orações e momentos de carinho”, afirmou ele.