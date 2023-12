Zé Neto revela seu estado de saúde em recuperação de acidente de carro

Zé Neto, da dupla com Cristiano, revela como foi o seu retorno ao médico após ficar quase uma semana internado por causa de acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde durante a recuperação do acidente de carro que sofreu há poucos dias. O artista revelou que teve o seu retorno no médico e fez novos exames.

Com isso, ele recebeu a notícia de que as fraturas nas costelas já estão cicatrizando, mas ele continua um pouco ofegante.

"Acabei de sair do médico. Acabei de fazer os exames de retorno no médico, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. A fratura está com o trauma ainda da lesão, o pulmão está contundido. Ainda estou ofegante, ainda meio ruim para falar, mas Graças a Deus, dos males o menor”, disse ele.

Logo depois, ele confirmou que voltará a fazer shows no dia 28 de dezembro. "Até dia 28 eu já vou estar zero bala para voltar aos palcos do Brasil. Eu já estou morrendo de vontade, vocês não sabem a saudade que eu estou de cantar para vocês. Passando para tranquilizar e agradecer todas as orações e momentos de carinho”, afirmou ele.

Zé Neto recebeu alta hospitalar no dia 11 de dezembro. Ele foi internado em um hospital no interior de São Paulo ao capotar o carro em um acidente na estrada. O artista teve fraturas nas costelas e um corte no braço.

O que causou o acidente de Zé Neto?

Os detalhes sobre o acidente de carro do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, estão sendo revelados aos poucos. Agora, o produtor executivo Genilson Farias, que trabalha com o artista, revelou o que causou o acidente.

Por meio dos stories do Instagram, ele contou que Zé Neto sofreu o acidente ao desviar de um animal que estava na pista. Ao ver o animal, ele jogou o carro para o lado e acabou colidindo com outros veículos. "Muita gente perguntando o motivo do acidente, segundo um relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha na pista. Para não colidir com o ciclista que vinha na própria via dele, ele teve que jogar para o outro lado e, infelizmente, ele colidiu com os outros veículos. está todo mundo bem, todo mundo em casa, não tem ninguém em estado grave. Mais uma provação, mais um livramento que a gente teve”, disse ele.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cantor Zé Neto invadiu a pista contrária com seu carro e colidiu com uma carreta. Com isso, outros dois carros também se envolveram na colisão e o veículo do artista capotou.