Saiba quando Zé Neto volta aos palcos após ter alta hospitalar

Quando Zé Neto volta aos palcos? Equipe do sertanejo revela quando será o primeiro show dele depois de sofrer um acidente de carro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, já tem data para voltar aos palcos. O artista sofreu um acidente de carro há uma semana e segue em recuperação em sua casa após receber alta hospitalar. Agora, a equipe dele contou que o primeiro show do retorno dele já está agendado e acontecerá ainda neste ano.

Zé Neto e Cristiano vão voltar aos palcos no dia 28 de dezembro com uma apresentando em Xangrila, no Rio Grande do Sul . Depois do acidente de Zé, Cristiano decidiu que não iria fazer os shows sozinho e resolver esperar seu parceiro estar bem para retomar a carreira nos palcos.

Zé Neto deixou o hospital na tarde de segunda-feira, 11, após seis dias internado. Ele ficou em observação no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, depois de bater o carro em uma rodovia durante à noite. O veículo dele chegou a capotar na pista depois que ele desviou de um animal e bateu em outro carro.

View this post on Instagram A post shared by Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto recebe a visita dos filhos

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, enquanto se recupera de um acidente de carro que sofreu no início da semana. Assim, a esposa dele, Natália Toscano, decidiu levar os filhos, José e Angelina, para visitarem o pai no hospital.

Na tarde deste sábado, 9, Natália surpreendeu o marido com a presença dos filhos no hospital. As crianças levaram flores para o pai e distribuíram carinho para ele neste momento de recuperação.

Logo depois, Zé Neto recebeu a equipe do programa Fantástico, da Globo, para gravar uma entrevista sobre o que está vivendo.