Zé Neto fala pela primeira vez após receber alta do hospital: ‘Alegria grande'

Dupla de Cristiano, Zé Neto recebe alta hospitalar e celebra reencontro com os filhos seis dias após sofrer grave acidente de carro

Depois de passar os últimos seis dias hospitalizado devido a um grave acidente de carro, o cantor Zé Neto, que faz dupla sertaneja com Cristiano, deixou o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nesta segunda-feira, 11, ele apareceu em um vídeo inédito para comemorar sua alta e o tão aguardado reencontro com seus filhos.

Através do perfil oficial da dupla sertaneja, Zé Neto apareceu pela primeira vez após receber a notícia positiva. Ainda no hospital, aguardando para ser liberado, o cantor comemorou a novidade com um sorriso de orelha a orelha: “Gente, olha, estou numa alegria hoje muito grande depois de todo esse susto, todo esse trauma”, iniciou.

Na sequência, o cantor agradeceu o apoio em sua recuperação: “Queria do fundo do meu coração agradecer cada oração que eu li nos comentários. Vi as pessoas se voluntariado, rezando, intercedendo, pedindo a Deus por mim. Obrigada mesmo, que Deus dê em dobro para vocês o que desajaram para mim”, o artista celebrou as mensagens positivas.

O cantor também fez questão de prestar uma homenagem ao hospital: “Queria agradecer muito a toda equipe do hospital de base, que está de parabéns! Desde o momento que eu pisei aqui pela primeira vez, que eu dei entrada aqui, o jeito que eu fui tratado... e não é só porque sou eu, não”, ele rasgou elogios ao corpo clínico.

Zé Neto contou que está ansioso para encontrar seus herdeiros, os pequenos José Filho, de seis anos, e Angelina, que está com três aninhos, frutos da relação com a influenciadora digital Natália Toscano: “A satisfação de estar voltando para casa é maravilhosa, ver meus pituquinhos, estou morrendo de saudade deles”, disse o cantor, que chegou a receber os pequenos em uma visita breve no hospital.

Por fim, Zé Neto desabafou sobre os dias difíceis, mas reforçou que está pronto para se recuperar em casa e futuramente, voltar a fazer o que ama: “Eram riscos muito grandes, mas hoje, sem dúvida, estou indo embora organizando, só esperando melhorar. Logo logo estaremos aí, assim que eu me reabilitar, para a minha volta aos palcos”, celebrou o artista.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na última terça-feira, 5, sofreu um grave acidente de carro. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto. Segundo o produtor da dupla, Genilson Farias, ele acabou capotando ao colidir com outro veículo enquanto tentava desviar de um animal na pista.

Devido ao acidente, Zé Neto fraturou três costelas e sofreu um corte profundo no braço, por isso, ele está com o membro enfaixado. Na tarde da última sexta-feira, 8, seu parceiro Cristiano mostrou o cantor pela primeira vez após o ocorrido. Os dois brincaram e o cantor deu um relato breve sobre o que aconteceu naquela noite.