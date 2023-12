Zé Neto aparece pela primeira vez após acidente: ‘Não sei o que foi pior’

Sertanejo Zé Neto aparece com curativo no braço e deitado no leito do hospital em primeira aparição após sofrer acidente de carro nesta semana

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após sofrer um acidente de carro nesta semana. O veículo dele capotou após uma colisão na noite de terça-feira, 5, e ele está internado em observação. Na tarde desta sexta-feira, 8, Cristiano mostrou um vídeo com o parceiro de carreira no hospital.

Nas imagens, Zé apareceu deitado em seu leito no quarto de enfermaria e com um curativo no braço, já que ele teve um corte profundo no acidente e fez um procedimento cirúrgico para suturar o local. O sertanejo mostrou que está bem e se recuperando.

No vídeo, Cristiano ainda brincou com o amigo ao citar o motivo do acidente. "Qual é a sensação de ser moído no liquidificador, tentar salvar um gambá e o gambá morreu?”, disse ele, já que Zé se acidentou ao tentar desviar de um animal na pista da rodovia e acabou invadindo a pista contrária.

Por sua vez, o cantor respondeu: "Não sei o que foi pior… Graças a Deus, só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito, estou sem celular. Desci da UTI e agora que vou pegar o celular para ver".

Por enquanto, ele segue sem previsão de alta. "O Zé ainda vai tomar um cházinho de hospital para estar 100%. Tá tudo bem”, disse o amigo.

O boletim médico mais recente sobre Zé Neto

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, desde que sofreu um acidente de carro na terça-feira, 5. Nesta sexta-feira, 8, a equipe dele divulgou um novo boletim médico com informações sobre a recuperação dele.

O artista está em um quarto de enfermaria e fazendo fisioterapia respiratória por causa das fraturas em três costelas. Ele saiu da UTI na quinta-feira, 7, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar. É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto. Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador", informaram.