Zé Neto vai sair da UTI nesta quinta-feira, diz boletim médico

Boletim médico revela mais detalhes sobre a recuperação do cantor sertanejo Zé Neto durante período no hospital após sofrer acidente de carro

O cantor Zé Neto segue internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira, 5. No início da tarde desta quinta-feira, 7, a equipe dele divulgou o novo boletim médico com as novidades da recuperação dele.

O artista deverá sair da UTI na tarde desta quinta-feira, 7, e será transferido para um quarto de enfermaria. Nas últimas horas, ele teve uma evolução clínica positiva e está colaborando com a equipe médica em busca de sua plena recuperação . O cantor fez novos exames e os resultados foram bons, possibilitando a sua alta da UTI. Porém, ele ainda não tem previsão de quando sairá do hospital.

Leia o boletim médico completo:

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) será transferido da UTI para quarto de enfermaria na tarde desta quinta-feira (7 de dezembro).

A equipe multidisciplinar do HB de Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames de imagem e laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros. O paciente segue em observação permitindo a alta para o quarto de enfermaria.

Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI. Durante este período, 10 profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã dentista e nutricionista. Não há, no momento, previsão de alta hospitalar.

Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde a noite de terça-feira (5 de dezembro), após sofrer acidente automobilístico. Ele teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e, na madrugada de quarta-feira (6 de dezembro) foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo", finalizaram.

O que causou o acidente de Zé Neto?

Os detalhes sobre o acidente de carro do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, estão sendo revelados aos poucos. Agora, o produtor executivo Genilson Farias, que trabalha com o artista, revelou o que causou o acidente.

Por meio dos stories do Instagram, ele contou que Zé Neto sofreu o acidente ao desviar de um animal que estava na pista. Ao ver o animal, ele jogou o carro para o lado e acabou colidindo com outros veículos. "Muita gente perguntando o motivo do acidente, segundo um relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha na pista. Para não colidir com o ciclista que vinha na própria via dele, ele teve que jogar para o outro lado e, infelizmente, ele colidiu com os outros veículos. está todo mundo bem, todo mundo em casa, não tem ninguém em estado grave. Mais uma provação, mais um livramento que a gente teve”, disse ele.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cantor Zé Neto invadiu a pista contrária com seu carro e colidiu com uma carreta. Com isso, outros dois carros também se envolveram na colisão e o veículo do artista capotou.