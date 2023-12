Zé Neto: cantor está na UTI e sofreu fraturas após acidente grave; veja boletim

Cantor Zé Neto está na UTI e sofreu fraturas após acidente; ele capotou o carro no qual estava e agora aguarda a evolução do quadro clínico

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com o parceiro Cristiano, está internado na UTI de um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo parceiro nesta madrugada, ele sofreu ao menos três fraturas.

Cristiano contou que ele teve três costelas quebradas e deve ficar ao menos 24h em observação. O cantor passou por exames da cervical e do pescoço que apontaram normalidade. Até o momento, também não foram identificadas hemorragias internas.

Zé Neto sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O acidente aconteceu quando ele capotou o carro. "Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas", informaram.

Cristiano dá mais detalhes sobre o acidente

Nos stories do Instagram, Cristiano contou que Zé Neto teve ferimentos leves. Ele está no hospital junto com a esposa do amigo, Natália Toscano, e contou que o sertanejo está com dor. "Estou passando aqui para dar notícias, estou aqui no hospital com o Zé e a esposa dele. Vi ele já e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas, os exames estão OK. Ele está com muita dor porque o acidente foi um capotamento forte e ele está bem assustado. E agora a gente está aguardando o resultado da tomo de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas. Mas, até o momento, crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e aguardar o resultado dos exames. De primeiro momento, não encontraram nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. está tudo bem e vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações", disse ele.