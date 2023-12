Cristiano fala sobre o quadro de saúde de Zé Neto: 'Com muita dor'

Sertanejo Cristiano fala sobre o estado de saúde de Zé Neto, que está em um hospital após sofrer um acidente de carro nesta terça-feira, 5

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, surgiu nas redes sociais na noite desta terça-feira, 5, para revelar qual é o estado de saúde de seu amigo após ele sofrer um acidente de carro. Zé Neto sofreu um capotamento em uma rodovia de Minas Gerais ao se envolver em uma colisão com outros veículos. Agora, ele está em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para realizar exames.

Nos stories do Instagram, Cristiano contou que Zé Neto teve ferimentos leves e já realizou exames de Raio-X, que não apontaram nenhum problema grave ou sangramento interno. Com isso, ele realizou uma tomografia de corpo inteiro para que os médicos possam descartar qualquer complicação. O artista aguarda o resultado da tomografia para receber o diagnóstico. Cristiano está no hospital junto com a esposa do amigo, Natália Toscano, e contou que o sertanejo está com dor.

"Estou passando aqui para dar notícias, estou aqui no hospital com o Zé e a esposa dele. Vi ele já e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas, os exames estão OK. Ele está com muita dor porque o acidente foi um capotamento forte e ele está bem assustado. E agora a gente está aguardando o resultado da tomo de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas. Mas, até o momento, crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e aguardar o resultado dos exames. De primeiro momento, não encontraram nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. está tudo bem e vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações", disse ele.

O artista ainda contou que as outras pessoas envolvidas no acidente também estão bem. "Teve duas vítimas em outro veículo, o Zé estava sozinho no carro. Mas as notícias é que foram só escoriações leves, foi mais o susto mesmo. Assim que eu tiver mais notícias de tudo, eu vou passando para vocês", declarou.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O artista foi levado para um hospital e está consciente. O quadro de saúde dele ainda não foi revelado e a equipe aguarda informações da avaliação dos médicos. O cantor já está em um hospital em São José do Rio Preto e passa por exames.

Segundo Renato Sertanejeiro, conhecido no meio da música, o artista capotou o carro.

"Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas", informaram.