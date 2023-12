Zé Neto sofre acidente de carro e é levado para hospital

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro no interior de Minas Gerais na noite desta terça-feira, 5

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O artista foi levado para um hospital e está consciente. O quadro de saúde dele ainda não foi revelado e a equipe aguarda informações da avaliação dos médicos. O cantor já está em um hospital em São José do Rio Preto e passa por exames.

Segundo Renato Sertanejeiro, conhecido no meio da música, o artista capotou o carro.

"Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas", informaram.

Filho de Cristiano passou por cirurgia há poucos dias

A esposa do cantor sertanejo Cristiano, Paula Vaccari, celebrou a alta hospitalar do filho caçula, Miguel, com um recado nas redes sociais. Ela mostrou vídeos e fotos dos dias do herdeiro em um hospital após passar por uma cirurgia no coração. O bebê nasceu com uma má formação e precisou ser operado. Agora, ele já está em casa e a mãe celebrou a saúde do menino.

"Meu Deus de promessas, Meu Deus de Milagres, eu só sei dar graças e louvores a todo momento. Tudo eu entreguei a Ele, confiei, orei sem cessar e esperei o tempo Dele e o nosso milagre está aqui, após 6 dias de cirurgia, recebemos alta para casa. Miguel, nosso coração valente está com o coração a mil agora, pois Jesus concluiu o nosso milagre e operou na vida dele através das mãos dos médicos", disse ela.

E completou: "Confesso que o pós-cirúrgico assusta, mas com fé, meu esposo de mãos dadas comigo, e todas as orações que recebemos, me mantive de pé e forte para cuidar do nosso anjo. Pude sentir o cheiro de rosas de Nossa Senhora comigo, me cobrindo com seu manto sagrado, intercedendo junto a Jesus pela minha calma e a poderosa proteção de São Miguel Arcanjo nos defendendo no combate. Afinal, Quem como Deus? Ninguém com Deus. Obrigada, obrigada e obrigada meu Deus".

O menino nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, que foi diagnosticado ainda na gestação e é problema congênito no coração causado pela má formação do músculo cardíaco. Desde o nascimento dele, os pais já sabiam que ele iria realizar a cirurgia em algum momento do seu crescimento.