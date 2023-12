Zé Neto: fotos dos carros após acidente circulam na web

O cantor sertanejo Zé Neto sofreu um acidente de carro no interior de São Paulo e as fotos do estado dos carros após a colisão circulam na internet

O cantor sertanejo Zé Neto foi levado para um hospital na noite desta terça-feira, 5, após sofrer um acidente de carro enquanto voltava do seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino ao interior de São Paulo. Logo depois da notícia começar a circular nas redes sociais, alguns internautas compartilharam as primeiras fotos do ocorrido.

As imagens mostram os carros virados na pista após a colisão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro do cantor se envolveu em uma colisão lateral com outros 2 carros e uma carreta. Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves e foram socorridos.

Segundo a equipe da dupla Zé Neto e Cristiano, o sertanejo capotou o carro e teve ferimentos na região do tórax. Ele foi atendido na cidade de Fronteira, em Minas Gerais, e encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Leia o comunicado da equipe de Zé Neto:

"Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas".

Zé Neto teve um breve afastamento das redes sociais em agosto

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu nas redes sociais em agosto deste ano para falar sobre o período que ficou afastado da internet. Em um breve desabafo nos Stories do Instagram, ele explicou que está passando mais tempo em família, e trabalhando menos.

"Estou meio sumido aqui. Estou com alguns propósitos diferentes na minha vida, acho que vocês estão acompanhando aí. Eu graças a Deus encontrei Jesus, estou vivendo uma vida mais tranquila, em família, mais calma, mais pacata, trabalhando um pouco menos", explicou o sertanejo no começo do vídeo.

Zé seguiu falando sobre a mudança na sua vida. "A gente pode viver no mundo sem ser do mundo, a gente pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, mas não precisa ser do mundo, a gente pode ser de Deus", afirmou ele.

Por fim, o cantor ressaltou que está vivendo uma vida mais feliz. "Hoje eu sou uma pessoa completa, hoje eu tenho Deus na minha vida, aquele pedacinho que sempre tá faltando, que nunca acha, que nunca preenche, hoje graças a Deus está preenchido por Jesus Cristo, por Deus e pelo Espírito Santo. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes", finalizou,