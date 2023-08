Zé Neto, da dupla com Cristiano, explica sumiço das redes sociais: "Propósitos diferentes"

"Estou vivendo uma vida mais tranquila", afirmou o cantor sertanejo Zé Neto ao falar sobre o período ausente das redes sociais

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu nas redes sociais nesta última quinta-feira, 24, e falou sobre o período que ficou afastado da internet. Em um breve desabafo nos Stories do Instagram, ele explicou que está passando mais tempo em família, e trabalhando menos.

"Estou meio sumido aqui. Estou com alguns propósitos diferentes na minha vida, acho que vocês estão acompanhando aí. Eu graças a Deus encontrei Jesus, estou vivendo uma vida mais tranquila, em família, mais calma, mais pacata, trabalhando um pouco menos", explicou o sertanejo no começo do vídeo.

Zé seguiu falando sobre a mudança na sua vida. "A gente pode viver no mundo sem ser do mundo, a gente pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, mas não precisa ser do mundo, a gente pode ser de Deus", afirmou ele.

Por fim, o cantor ressaltou que está vivendo uma vida mais feliz. "Hoje eu sou uma pessoa completa, hoje eu tenho Deus na minha vida, aquele pedacinho que sempre tá faltando, que nunca acha, que nunca preenche, hoje graças a Deus está preenchido por Jesus Cristo, por Deus e pelo Espírito Santo. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes", finalizou,

Zé Neto, vale lembrar, é casado com a influenciadora digital Natália Toscano, que recentemente passou por uma mudança radical no visual. Os dois são pais de José Filho, de seis anos, e de Angelina, de três.

