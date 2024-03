Esposa de Zé Neto prepara aniversário com show privado em espaço de luxo; saiba detalhes

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano, esposa de Zé Neto, revelou detalhes dos preparativos para a festa de seu aniversário de 33 anos

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto (34), preparou um festão para celebrar a chegada dos 33 anos em grande estilo. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora revelou detalhes dos bastidores do evento que acontecerá na Villa Conte, no interior de São Paulo.

"Espero receber cerca de 150 pessoas em uma festa incrível. Este local foi escolhido com muito carinho para aproveitarmos muito. Estou muito feliz em celebrar meus 33 anos ao lado de amigos e familiares queridos", afirma.

Pensando nos mínimos detalhes, a festa contará com um cardápio diversificado, para agradar todos os gostos, escolhidos através do buffet do próprio espaço, que é conhecido por realizar eventos luxuosos de formatura, casamentos e leilões: "eles pensam em cada detalhe, tudo deles é delicioso e vai ser um cardápio bem diversificado, então com certeza vai ser uma experiência gastronômica incrível pra todos".

A festa ainda contará com show de dois artistas convidados, que a influencer preferiu não revelar. "Escolhi dois ritmos diferentes que gosto muito. Já estou animadíssima para esse momento", disse ela, que em seguida conta que será uma mistura de modão com pagode: "Tenho certeza que meus convidados vão amar e se divertir muito ao som desses grandes artistas".

Quanto ao look, a loira contou que usará um vestido Off White, com recortes irregulares. "Contei mais uma vez com a maravilhosa estilista Alda Toscano, que já me acompanha há bastante tempo, sempre nos momentos mais especiais, e ela conseguiu superar todas as expectativas", explica.

Recentemente, Natália enfrentou um novo momento delicado em sua família após seu filho mais velho, José, ter sofrido uma séria crise alérgica. O garotinho sofreu choque anafilático e precisou de atendimento médico de urgência, precisando iniciar um tratamento deliciado.

"Graças a Deus, ela foi muito rápida e levou ele para o hospital, foi uma alergia gravíssima, ele teve um choque anafilático. Como o José é asmático, acabou fechando toda parte respiratória dele, além da alergia externa. Minha sogra resolveu tudo na hora, foi a primeira vez que ele teve algo assim", disse ela à CARAS.