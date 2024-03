Filho de Zé Neto sofre ataque anafilático: 'Foi parar no hospital'

Esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano revela que o filho foi levado às pressas ao hospital enquanto os pais estavam viajando. Saiba o que aconteceu

A família do cantor Zé Neto levou um grande susto com a saúde do filho mais velho dele, José Filho, enquanto os pais estavam viajando. O menino estava sob os cuidados dos avós quando foi picado por uma abelha e teve uma reação alérgica. O menino sofreu um choque anafilático e precisou ir ao hospital para receber o tratamento adequado.

Agora, de volta ao Brasil, a mãe dele, a influenciadora digital Natália Toscano, falou sobre o ocorrido com o filho. "Fui pra uma consulta do José, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha", disse ela.

E completou: "Graças a Deus a minha sogra é muito antenada, muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima, ele foi parar no hospital, eles falam que é o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma e o José é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa".

O menino fez tratamento com corticoide e a notícia só foi dada aos pais dele quando voltaram de viagem. "Foi uma alergia muito forte. Primeira vez que o José tem algo assim. Minha sogra resolveu na hora. Levou no hospital, fez o tratamento da semana com o corticoide. Ele faz o tratamento que vai criando uma resistência e não vai ter mais essa alergia. Logo, logo, ele está 100%", disse ela.

Zé Neto comemorou seu aniversário com a família

O cantor Zé Neto celebrou o seu aniversário de 34 anos em grande estilo. A esposa dele, a influenciadora digital Natália Toscano, organizou uma festa com muito “modão e costelada no fogo de chão” para os amigos e familiares deles.

A comemoração aconteceu na noite de quarta-feira, 28, em Cedral, no interior de São Paulo, e teve decoração inspirada no universo sertanejo, com direito a elementos de cavalos e tratores.

Zé completou a nova idade no dia 9 de fevereiro, mas a festa aconteceu no final do mês. "Uma festa linda, mas com muita simplicidade, sertanejo do ‘bão’, costelada, tratores e cavalos… Será que parece com o Zé? [risos] Cuidei de cada detalhe com muito amor envolvido na comemoração de 34 anos desse pai e marido exemplar. Do homem honesto, simples que enche de alegria nossos corações. Foi uma noite mágica e muito especial para nossa família. Obrigada por ser esse marido maravilhoso e um pai exemplar. Que Deus te cubra de bençãos", disse a esposa dele à CARAS Digital.