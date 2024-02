Zé Neto comemora seu aniversário em festa organizada por Natália Toscano

Zé Neto surge sorridente ao lado da esposa, Natália Toscano, e dos filhos em sua festa de aniversário de 34 anos com direito a modão e costelada

O cantor Zé Neto celebrou o seu aniversário de 34 anos em grande estilo. A esposa dele, a influenciadora digital Natália Toscano, organizou uma festa com muito “modão e costelada no fogo de chão” para os amigos e familiares deles.

A comemoração aconteceu na noite de quarta-feira, 28, em Cedral, no interior de São Paulo, e teve decoração inspirada no universo sertanejo, com direito a elementos de cavalos e tratores.

Zé completou a nova idade no dia 9 de fevereiro, mas a festa aconteceu no final do mês. "Uma festa linda, mas com muita simplicidade, sertanejo do ‘bão’, costelada, tratores e cavalos… Será que parece com o Zé? [risos] Cuidei de cada detalhe com muito amor envolvido na comemoração de 34 anos desse pai e marido exemplar. Do homem honesto, simples que enche de alegria nossos corações. Foi uma noite mágica e muito especial para nossa família. Obrigada por ser esse marido maravilhoso e um pai exemplar. Que Deus te cubra de bençãos", disse a esposa dele à CARAS Digital.

Zé Neto deu carro de luxo para a esposa

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez uma surpresa especial para sua esposa, a influenciadora digital Natália Toscano. Ele decidiu antecipar o presente de aniversário dela, que só comemora mais um ano de vida no dia 7 de março. Há poucos dias, ele deu um carro de luxo para a amada.

Zé Neto escolheu um carro da marca Land Rover. O modelo mais atual da montadora está avaliado em mais de R$ 700 mil.

Ao receber o presentaço na concessionária, Natália ficou encantada e agradeceu ao marido. "Agradeço de coração, meu amor, por tudo que você fez e faz por nossa família. Faz tempo que namoro esse carro, um sonho que se realizou. Você é o verdadeiro presente na minha vida, meu alicerce, minha metade. Conquista nossa, pois somos apenas um. Te amo!", disse ela.