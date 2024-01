Zé Neto dá carro de luxo de aniversário para a esposa, Natália Toscano

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano comemora o presentão de aniversário antecipado: ‘Um sonho que se realizou’

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez uma surpresa especial para sua esposa, a influenciadora digital Natália Toscano. Ele decidiu antecipar o presente de aniversário dela, que só comemora mais um ano de vida no dia 7 de março. Nesta terça-feira, 30, ele deu um carro de luxo para a amada.

Zé Neto escolheu um carro da marca Land Rover. O modelo mais atual da montadora está avaliado em mais de R$ 700 mil.

Ao receber o presentaço na concessionária, Natália ficou encantada e agradeceu ao marido. "Agradeço de coração, meu amor, por tudo que você fez e faz por nossa família. Faz tempo que namoro esse carro, um sonho que se realizou. Você é o verdadeiro presente na minha vida, meu alicerce, minha metade. Conquista nossa, pois somos apenas um. Te amo!", disse ela.

Natália Toscano celebrou o casamento de sua mãe em novembro

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do sertanejo Zé Neto, viveu um dia inesquecível em novembro de 2023. Isso porque ela casou a sua mãe, Silvia Regina, com o noivo, Ivan. A cerimônia aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e contou com a presença de amigos e familiares.

Para o grande dia, Natália escolheu um vestido azul de um ombro só e com recorte estratégico na cintura, assinado pela estilista Alda Toscano - que foi a mesma profissional que fez o vestido da noiva. Por sua vez, Zé Neto apareceu com um terno azul marinho combinando com o look de sua esposa.

“O matrimônio de minha mãe foi verdadeiramente extraordinário, transbordando de carinho e alegria. Ver minha mãe descobrir sua alma gêmea e vivenciar esse momento ao lado dela foi emocionante. Essas lembranças que eternamente gravadas no meu coração. Que minha mãe e o Ivan vivam uma jornada repleta de amor, compreensão e felicidade juntos", disse ela.

Vale destacar que Silvia e Ivan estavam viúvos quando se reencontraram. Os dois são amigos de infância e se reencontraram depois de vários anos e decidiram dar uma chance ao amor.

Fotos: Lívia Cardoso