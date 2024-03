Natália Toscano, esposa de Zé Neto, explica tratamento do filho após caso de reação alérgica

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano, esposa de Zé Neto, explica rotina da família após susto causado por reação alérgica de filho mais velho

Natália Toscano (33), esposa de Zé Neto (34), revelou que o filho mais velho, José Filho, logo irá iniciar um tratamento especial para cuidar de seu caso de alergia. Nos últimos dias, o garotinho passou por um momento difícil após um caso grave de alergia. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora conta que a união e a fé têm sido fundamentais para superar os problemas recentes na família.

Na manhã desta quinta-feira, 7, Natalia assustou os fãs ao detalhar o sufoco passado pelo filho ao ser picado por uma abelha. Ela conta que se não fosse a agilidade da sogra, talvez a situação com o filho fosse diferente.

"Graças a Deus, ela foi muito rápida e levou ele para o hospital, foi uma alergia gravíssima, ele teve um choque anafilático. Como o José é asmático, acabou fechando toda parte respiratória dele, além da alergia externa. Minha sogra resolveu tudo na hora, foi a primeira vez que ele teve algo assim", diz.

Passado o susto, agora o garotinho se prepara para iniciar um tratamento especial, para ele criar uma resistência ao veneno e não vivenciar mais algo parecido em sua vida. "É um tratamento com o próprio veneno do inseto para realmente criar essa resistência, um tratamento que a gente tem que ficar mais em cima, mas que é muito válido", explica ela, que ainda precisou comprar uma caneta de adrenalina na Europa para caso de urgência.

Ainda em estado de alerta, a situação envolvendo José tem mudado um pouco a rotina dentro de casa. Segundo Natália, ele não tem mais brincado em lugares de alta exposição a insetos, como forma de precaver problemas futuros. "No momento estamos tentando manter ele em casa, o José ama pescar e lá está exposto aos insetos. Ele vai começar esse tratamento em Campinas para que daqui um tempo ele volte a ter uma vida “normal”, sem correr esses riscos", afirma.

Nos últimos meses, a família de Zé Neto tem enfrentado momentos difíceis envolvendo saúde. Em dezembro passado o cantor foi vítima de um acidente de carro e em fevereiro, ele foi diagnosticado com dengue. Mas apesar dos acontecimentos, Natália prefere focar nos momentos celebração da vida.

"A nossa fé e união vem fazendo toda diferença na nossa vida. Graças a Deus, estamos todos bem e esses contratempos da vida servem para nos deixar cada vez mais fortes e unidos, e agradecendo sempre por todos os livramentos. Apesar das adversidades, estamos vivendo uma ótima fase da nossa vida. Recentemente tivemos a oportunidade de reunir os amigos e família para celebrar a vida do Zé e iremos fazer o mesmo no meu aniversário. Esses são os momentos que gostamos de guardar, os momentos de afeto e carinho com quem amamos", finaliza.