Naldo resgata foto inédita ao lado de Miley Cyrus: 'Trouxe para o Brasil'

Sem montagem! O cantor Naldo mostrou uma foto antiga de seu encontro com Miley Cyrus em uma das visitas da estrela americana ao Brasil

O cantor Naldo Benny usou as redes sociais na terça-feira, 18, para compartilhar uma foto antiga ao lado da americana Miley Cyrus, a eterna 'Hannah Montana'. Em seu perfil oficial no Instagram, o músico publicou um registro onde aparece abraçando a cantora e atriz internacional.

"Eu aqui lembrando de quando eu trouxe a Miley Cyrus para o Brasil. Altos rolês top a gente deu! Nox na pixta no errejota [RJ]. Miss you [sinto sua falta]", escreveu Naldo na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas reagiram à imagem inédita dos dois famosos juntos.

"Naldo mais internacional que Neymar", se divertiu um seguidor de Naldo Benny. "Aí sim, se tem foto é verdade", disse outro. "Nosso ministro da cultura", comentou um terceiro. Outros seguidores ainda brincaram com a fama do artista em 'aumentar' as histórias que conta.

"Dessa vez não é montagem meu povo", escreveu um fã. "Só acredito porque estou vendo (risos)", falou mais um. Vale lembrar que Miley Cyrus visitou o Brasil pela primeira vez em 2011, com a turnê 'Gypsy Heart Tour'.

Mais tarde, já com a carreira independente e longe do seriado da Disney, Miley retornou ao país para se apresentar novamente. Sua última passagem em solo brasileiro foi em 2022, como headliner do festival de música Lollapalooza.

Miley Cyrus abre o jogo sobre relação com o pai, Billy Ray

Miley Cyrus abriu o coração e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento tenso com seu pai, o astro da música country, Billy Ray. A cantora admitiu que tem tentado retomar os laços, mas que tem sido difícil porque considera que cresceu com realidade diferente.

"Meu pai cresceu o oposto de mim. Eu cresci no palco, e em uma casa com uma família super unida e todos morando sob o mesmo teto. E eu cresci financeiramente estável e emocionalmente estável, eu acho, também em meus relacionamentos. Isso é algo que meu pai não tinha", iniciou a loira durante o programa "Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", do Disney+.

Na sequência, a estrela ainda explicou como interpreta a fama de uma maneira bem diferente da visão de Billy Ray. Os dois trabalharam juntos por muito tempo durante o tempo da estrela na Disney, em Hannah Montana; confira mais detalhes!