Miley Cyrus agradece fãs após fazer o maior show na história do Lollapalooza Brasil

A volta do Lollapalooza Brasil já chegou com quebra de recordes!

A organização do festival divulgou o número de ingressos vendidos na edição e ainda revelou um recorde histórico de público.

No sábado, 26, marcou o maior número de público nos shows de Miley Cyrus (26), A$ap Rocky (30) e Emicida (36), contando com 103 mil pessoas ao total.

A cantora usou as suas redes sociais para agradecer aos fãs que compareceram. "Obrigada para cada pessoa que apareceu! Eu te amo muito! Mal posso esperar para fazer de novo", disse ela no Twitter.

Além disso, a artista fez uma menção especial para o tributo que fez para Taylor Hawkins (50) durante o show. "Muita gratidão! Obrigada a todos que veio e me mostrou suporte! Que lindo jeito de honrar a vida do meu amigo Taylor Hawkins", declarou ela.

Thank youuuuuu to each and every person who showed up! I love you so much! Can’t wait to do it again! 🖤 #ATTENTION #MILEYLIVE https://t.co/6VeR574dmB

So grateful! Thank you to everyone who came and supported me! Such a beautiful way to honor the life of my friend #TaylorHawkinshttps://t.co/WmGYN7Breo