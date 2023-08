Miley Cyrus abre o jogo sobre relação com o pai Billy Ray: ‘Oposto de mim’

Miley desabafou sobre como pensa diferente do astro do Country e como o sucesso e a fama dos dois impactou a relação

Miley Cyrus abriu o coração e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento tenso com seu pai, o astro da música country, Billy Ray. A cantora admitiu que tem tentado retomar os laços, mas que tem sido difícil porque considera que cresceu com realidade diferente.

"Meu pai cresceu o oposto de mim. Eu cresci no palco, e em uma casa com uma família super unida e todos morando sob o mesmo teto. E eu cresci financeiramente estável e emocionalmente estável, eu acho, também em meus relacionamentos. Isso é algo que meu pai não tinha", iniciou a loira durante o programa "Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", do Disney+.

"Já vi como isso afeta muitas pessoas que passam de não ter nada a ter tudo. É um lugar muito perigoso", acrescentou ela, reflexiva.

Na sequência, a estrela ainda explicou como interpreta a fama de uma maneira bem diferente da visão de Billy Ray. "Ele se sentir amado por um grande público o impactou emocionalmente mais do que jamais poderia ter causado a mim. Quando ele se sente especial ou importante, é como curar uma ferida de infância. E eu sempre me senti e me vi como uma estrela. Isso me emociona. Então, acho que essa é a diferença", concluiu.

Os dois trabalharam juntos por muito tempo durante o tempo da estrela na DIsnet, em Hannah Montana. Tish Cyrus e Billy Ray Cyrus se separaram (não amigavelmente) definitivamente no ano de 2020 após rumores de uma traição por parte do cantor. No entanto, assinaram o divórcio apenas em abril de 2022.

Segundo a imprensa, há boatos de que, neste período, Miley teria discutido com Billy, por conta da maneira como encarou o final do relacionamento. A confirmação do abalo na relação familiar veio com a troca de unfollow entre os dois no mês de agosto também de 2022.

Miley Cyrus choca fãs ao anunciar que não fará mais turnês

Miley Cyrus surpreendeu seus fãs ao compartilhar um texto em seu Instagram onde anunciava que não faria mais turnês.

“Para esclarecer, eu me sinto mais conectada com os meus fãs agora mais do que nunca. Quando eu venço, NÓS vencemos. Mesmo que eu não os veja cara a cara toda noite em um show, eu sinto meus fãs profundamente em meu coração. Estou constantemente criando e inovando em novas formas que possam me manter conectada com o público que eu amo – sem sacrificar meus essenciais”,escreveu a cantora.