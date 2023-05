Miley Cyrus choca fãs ao anunciar que não fará mais turnês: “Não quero me arrumar em um vestiário”

A cantora Miley Cyrus anunciou por meio de suas redes sociais que tomou a decisão de não realizar mais turnês mundiais

Nesta quarta-feira, 24, Miley Cyrus (30) surpreendeu seus fãs ao compartilhar um texto em seu Instagram onde anunciava que não faria mais turnês.

“Para esclarecer, eu me sinto mais conectada com os meus fãs agora mais do que nunca. Quando eu venço, NÓS vencemos. Mesmo que eu não os veja cara a cara toda noite em um show, eu sinto meus fãs profundamente em meu coração. Estou constantemente criando e inovando em novas formas que possam me manter conectada com o público que eu amo – sem sacrificar meus essenciais”, escreveu a cantora.

Miley ainda assegurou que a decisão não tem nada a ver com os fãs: “Performar para vocês tem sido os melhores dias da minha vida e iremos continuar essa jornada juntos como fizemos por quase duas décadas. Isso não tem nada a ver com uma falta de apreciação pelos fãs e sim com o fato de eu não querer me arrumar em um vestiário. O que é a realidade da vida na estrada”.

Para finalizar, Miley fez um trocadilho com o nome do seu novo álbum “Endless Summer Vacation” [Férias de Verão Eterna, em tradução livre]: “Esses looks que eu tenho usado não viajam bem. Os looks de arquivo não dobram. Eu só não quero dormir em um ônibus em movimento. Não é o melhor para mim AGORA e, se você tem seguido a minha carreira, sabe que eu sempre mudo e isso pode mudar também. Amo vocês para sempre, apenas estou nas minhas férias de verão eternas”.

Nos comentários da postagem, Miley recebeu o carinho e apoio de seus fãs. Um de seus seguidores se lembrou da apresentação da cantora no Lollapalooza Brasil em 2022 que aconteceu em São Paulo. Apesar da cantora ter batido um recorde histórico de público no festival, ela estava muito emocionada com a repentina morte do amigo e baterista da banda Foo Fighters (que também deveria ter se apresentado no evento).

“Estamos aqui, Miley. Quando você estiver pronta, estaremos aqui por você como sempre! O dia em que você chorou na frente daquela multidão no Brasil foi um lembrete do seu poder de vulnerabilidade. Obrigado por tanto”, escreveu o fã. E outra seguidora escreveu: “Estou amando esses limites saudáveis para você. Os fãs reais te amam e sentem seu amor independente disso”.