Miley Cyrus detém recorde histórico de público no Lollapalooza Brasil

Lollapalooza Brasil bate recorde histórico de público em dia liderado por Miley Cyrus

Redação Publicado em 29/03/2022, às 08h17

A edição deste ano do festival Lollapalooza marcou o retorno dos festivais em solo brasileiro e a prova disso são os números divulgados pela organização do festival na última segunda-feira, 28.

O evento de três dias vendeu 302 mil ingressos no total e teve o seu maior número de vendas, desde a primeira edição, em 2012. Na sexta-feira, 25, cerca de 100 mil pessoas transitaram no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e acompanharam os shows de Doja Cat, Machine Gun Kelly e The Strokes.

O último dia do evento sofreu com o desfalque do headliner, a banda Foo Fighters, que cancelou a sua apresentação após a morte do baterista Taylor Hawkins, recebendo 98 mil pessoas em seu dia de encerramento.

Lollapalooza Brasil bate recorde histórico de público em dia liderado por Miley Cyrus:

O maior número de público ficou para sábado, 26, quando nomes como Miley Cyrus, A$ap Rocky e Emicida se apresentaram, contando com 103 mil pessoas ao total.