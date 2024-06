Gloria Groove celebra Dia dos Namorados com o marido: 'Amor da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Groove celebra 10 anos ao lado do artesão Pedro Luís

Gloria Groove (29) celebra o amor com a era Serenata da GG neste Dia dos Namorados. Colhendo frutos do seu primeiro álbum voltado para o pagode, a cantora se prepara para desembarcar na Europa com uma turnê que contará diferentes momentos da sua carreira. Antes disso, a estrela tem uma programação especial para esta quarta-feira, 12, data em que no Brasil é celebrado o amor dos casais apaixonados.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista, que vive um relacionamento há 10 anos com o artesão Pedro Luís, revela que a data especial será celebrada ao estilo mais romântico possível, com direito a jantar e declaração de amor.

"O meu dia de hoje está sendo falando sobre amor um monte porque eu estou falando com várias pessoas, aproveitando esse dia para fortalecer ainda mais a Serenata da GG e o conceito dessa era, mas eu estou em casa com o amor da minha vida e a gente vai ficar aqui juntos hoje, dando atenção [um para o outro] e jantar juntos e tudo mais", conta.

Leia também:Quem é o marido de Gloria Groove? Artesão, Pedro Luiz apareceu no Domingão com Huck

Discreto nas redes sociais, o casal vive o amor marcado por bons momentos. O segredo para manter o relacionamento é a cumplicidade e a admiração que um tem pelo outro. Groove conta que sempre recebe declarações do amado.

"Eu já recebi algumas declarações de amor do meu atual marido, a gente está no nosso décimo ano, então são vários aniversários, vários Dias dos Namorados juntos. O meu primeiro namorado era cantor, então ele gostava de cantar. E eu lembro das músicas que eram dedicadas a mim, então isso foi uma coisa que me marcou muito", diz.

A intérprete do hit Vermelho revela que recentemente recebeu um carro de telemensagem organizado por sua equipe para comemorar o lançamento da nova era musical que tem como plano de fundo principal o amor.

"Uma coisa que aconteceu recentemente, eu nunca tinha recebido um carro de telemensagem, que é uma das minhas imagens em inspiração para esse projeto. A loucura de amor que chega na porta. E eu comentei com minha equipe, porque eu nunca tinha recebido um. E eles conseguiram me surpreender e conseguiram me dar um de presente, então, isso ficou marcado como a surpresa que eu mais amei. Foi uma declaração de amor que ganhei, de quem está junto comigo porque realmente é um abraço forte que está nessas horas super atribulantes e desafiadoras, então tem um significado muito grande", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GLORIA GROOVE: