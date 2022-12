Artesão e reservado: Quem é Pedro Luiz, o marido de Gloria Groove?

Cantora, Gloria Groove levou o esposo Pedro Luiz ao programa Domingão com Huck, no quadro Melhores do Ano

Gloria Groove (27) levou seu marido para o prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck, neste domingo, 25. Por serem discretos quanto à vida pessoal, o casal chamou atenção ao aparecer junto na televisão, ao vivo. Mas, quem é o marido da cantora que conquistou o Brasil?

Daniel Garcia, cantor e dublador mais conhecido como Gloria Groove, está em um relacionamento com Pedro Luiz há oito anos, completos recentemente, no dia 14 de dezembro. Os dois são reservados e geralmente não aparecem nas redes sociais.

Atualmente, o casal mora junto na Zona Leste de São Paulo, com a mãe da cantora, Gina Garcia. "Oito anos andando ao lado dele, que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto, meu amor. Te amo", escreveu a cantora, na época.

O marido da cantora tem mais de 11 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, que é fechada para novos seguidores. No entanto, ele possui outra página onde divulga seus trabalhos com cerâmica artesanal, chamado Pó de Pá Cerâmicas.

A página tem pouco mais de 590 seguidores e teve sua primeira publicação em agosto de 2021. Uma das últimas publicações mostra uma encomenda feita pelo marido da artista, dentro da caixa pronta para entrega. O trabalho dele vai desde vasos até estátuas.

MELHORES DO ANO NO DOMINGÃO COM HUCK

No programa, Huck perguntou se ela não iria apresentá-lo para o seu marido. Então, Gloria reagiu. “Você não conhecia ainda não? Esse é Pedro Luis. Estamos indo para o oitano ano”, disse ela. O apresentador ficou surpreso com o tempo de casamento deles. Assim, Gloria Groove respondeu: “O Brasil inteiro gosta de chocar com essa história até agora. Estamos aqui firmes e fortes”.