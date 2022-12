Gloria Groove leva seu marido na gravação do Melhores do Ano

Gloria Groove surpreende Luciano Huck ao surgir com seu marido no Melhores do Ano e revelar há quanto tempo estão casados

A cantora Gloria Groove surpreendeu o apresentador Luciano Huck ao surgir com o seu marido, Pedro Luis, na TV. Ela levou o amado para acompanhar a gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Sentados lado a lado, eles atraíram a atenção de Huck.

Huck perguntou se ela não iria apresentá-lo para o seu marido. Então, Gloria reagiu. “Você não conhecia ainda não? Esse é Pedro Luis. Estamos indo para o oitano ano”, disse ela. O apresentador ficou surpreso com o tempo de casamento deles. Assim, Gloria Groove - que é o nome artístico de Daniel Garcia - respondeu: “O Brasil inteiro gosta de chocar com essa história até agora. Estamos aqui firmes e fortes”.

O aniversário de 8 anos de relacionamento de Gloria Groove e Pedro Luis foi no início de dezembro e eles trocaram declarações de amor nas redes sociais. Na data, o artista plástico usou as redes sociais para se derreter pelo amado. "Te amo", disse ele em um dos posts.

Gloria também homenageou Pedro em seu perfil no Instagram: "14/12. 8 anos andando ao lado dele, que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto, meu amor. Te amo."

Vale destacar que apesar de não exporem muito a relação, Daniel e Pedro moram juntos na zona leste de São Paulo, com a mãe de Gloria, Gina Garcia.