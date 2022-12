Gloria Groove e o namorado trocam declarações nos 8 anos de namoro: ''Amor bonito e tranquilo''

Cantora Gloria Groove se derrete pelo namorado, Pedro Lopes, que também faz declaração em comemoração aos oito anos juntos

A cantora Gloria Groove (27) recebeu uma declaração especial do namorado em comemoração aos oito anos de relacionamento dos dois!

Discreto em relação à vida pessoal, Pedro Lopes compartilhou alguns cliques ao lado da artista e prestou homenagem ao celebrar mais um ano com Daniel Garcia, o criador da drag. Na quarta-feira, 14, o artista plástico usou as redes sociais para se derreter pelo amado. "Te amo", disse ele em um dos posts.

Gloria também homenageou Pedro em seu perfil no Instagram: "14/12. 8 anos andando ao lado dele, que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto, meu amor. Te amo."

Vale destacar que apesar de não exporem muito a relação, Daniel e Pedro moram juntos na zona leste de São Paulo, com a mãe de Gloria, Gina Garcia.

Xuxa agradece homenagem de Gloria Groove e de MC Rebecca

A cantora Gloria Groove usou as redes sociais para falar sobre homenagem que fez para Xuxa (59) no Criança Esperança em agosto. A dona do hit Bonekinha cantou a música Lua de Cristal no palco da atração da TV Globo ao lado de Rebecca (24). As duas surgiram caracterizadas como a eterna Rainha dos Baixinhos e a performance contou também com time de paquitas.

Gloria publicou trecho da apresentação, ressaltando a emoção de homenagear a loira e a representatividade do momento, e Xuxa fez questão de agradecer. "Tive a honra de homenagear a eterna rainha e referência @xuxameneghel no @crianca.esperanca ao lado da musa @rebecca + um time de novas paquitas que representam a beleza da diversidade. Não me canso de dizer o quão grandioso é pra mim ser uma drag queen ocupando este espaço grandioso", começou escrevendo.

