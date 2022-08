Xuxa agradece homenagem de Gloria Groove e Rebecca no 'Criança Esperança'

Cantora Gloria Groove fala sobre emoção em homenagear Xuxa no 'Criança Esperança', e a apresentadora agradece pelo carinho

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 10h02

A cantora Gloria Groove (27) usou as redes sociais para falar sobre homenagem que fez para Xuxa (59) no Criança Esperança na noite de segunda-feira, 15.

A dona do hit Bonekinha cantou a música Lua de Cristal no palco da atração da TV Globo ao lado de Rebecca (24). As duas surgiram caracterizadas como a eterna Rainha dos Baixinhos e a performance contou também com time de paquitas.

Na terça-feira, 16, Gloria publicou trecho da apresentação, ressaltando a emoção de homenagear a loira e a representatividade do momento, e Xuxa fez questão de agradecer.

"Tive a honra de homenagear a eterna rainha e referência @xuxameneghel no @crianca.esperanca ao lado da musa @rebecca + um time de novas paquitas que representam a beleza da diversidade. Não me canso de dizer o quão grandioso é pra mim ser uma drag queen ocupando este espaço grandioso", começou escrevendo.

"Muito obrigado @tvglobo @jpmmonteiro & equipe por confiarem em mim para uma tarefa tão linda e importante. O “tudo pode ser” nunca foi tão real. Se isso for um sonho, definitivamente não me acorde! #CriançaEsperança", disse ainda.

Nos comentários, Xuxa agradeceu pela homenagem. "Puxa, que lindo.. que homenagem… que incrível…No momento que estamos vivendo de tanto ódio, é tão lindo ouvir que “tudo pode ser, só basta acreditar“. Creio que teremos dias melhores, pois Deus é amor e não arma na mão", disse ela."Eu amei cantar ao seu lado GG! Homenagear a Xuxa é uma honra", declarou Rebecca.

Gloria Groove e Rebecca fazem homenagem para Xuxa no Criança Esperança:

Gloria Groove recria cena de novela com Marcos Mion

Recentemente, Marcos Mion postou um TBT pra lá de nostálgico ao lado de Gloria Groove. O apresentador do Caldeirão relembrou uma novela que gravou com Daniel Garcia, artista de Gloria Groove, intitulada Bicho do Mato e exibida pela Rede Record em 2006. Ele ainda comentou sobre a reação ao lembrar que havia contracenado com a dona do álbum Lady Leste: “Minha ficha que ela é o Danielzinho que fez a novela comigo só caiu lá no dia da gravação”.

