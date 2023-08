Leilane Neubarth apresenta seu neto recém-nascido, João

Apresentadora da GloboNews, Leilane Neubarth celebra o nascimento do neto João: 'Mais esta benção'

A jornalista Leilane Neubarth, que é apresentadora da GloboNews, acaba de se tornar avó mais uma vez! Ela celebrou o nascimento do neto João com um post especial nas redes sociais neste domingo, 6.

O bebê é herdeiro do filho mais novo dela, Rafael Braga, com a esposa, Mariana Carioni. Os dois já são pais de Francisco. Em seu post, Leilane surgiu com o neto no colo e falou sobre a alegria de ser avó mais uma vez.

"Com o coração em êxtase recebo mais esta benção. João chegou cheio saúde, em paz, enchendo nossa família de amor. A alegria transbordando nos avós, tios, primos, pais e no irmão Francisco. Bem-vindo João!!!!!", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leilane (@leilaneneubarth)

Thiago Servo anuncia o nascimento do filho

O cantor Thiago Servo, que foi o grande campeão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, celebrou o nascimento do filho, Emannuel, neste sábado, 5. O bebê é fruto de um relacionamento anterior dele e veio ao mundo com saúde.

Nas redes sociais, o artista mostrou as primeiras fotos do bebê na maternidade e comemorou o nascimento dele. “Meu moranguinho nasceu. Não encontro palavras para dizer o tanto que já amo meu ursinho. Mini Manu. Amor da minha vida. Reizinho. Papai babão”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs parabenizaram a família. “Que fofinho, parabéns papai”, disse um seguidor. “Chuva de bençãos sobre ele”, afirmou outro. “Que Deus abençoe cada vez mais vocês e esse novo serzinho lindo”, declarou mais um.