Campeão de A Grande Conquista, Thiago Servo celebra o nascimento do filho

Thiago Servo mostra as primeiras fotos do seu filho, que nasceu neste sábado: 'Papai babão'

O cantor Thiago Servo, que foi o grande campeão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, celebrou o nascimento do filho, Emannuel, neste sábado, 5. O bebê é fruto de um relacionamento anterior dele e veio ao mundo com saúde.

Nas redes sociais, o artista mostrou as primeiras fotos do bebê na maternidade e comemorou o nascimento dele. “Meu moranguinho nasceu. Não encontro palavras para dizer o tanto que já amo meu ursinho. Mini Manu. Amor da minha vida. Reizinho. Papai babão”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs parabenizaram a família. “Que fofinho, parabéns papai”, disse um seguidor. “Chuva de bençãos sobre ele”, afirmou outro. “Que Deus abençoe cada vez mais vocês e esse novo serzinho lindo”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Servo (@thiagoservo)

Thiago Servo diz o que vai fazer com o prêmio de A Grande Conquista

O cantor Thiago Servo foi o grande campeão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, e ganhou o prêmio de R$ 1 milhão. Agora, ele contou como pretende gastar a fortuna que acabou de embolsar.

Nos bastidores da atração, o artista contou o que pretende fazer com o dinheiro para ajudar sua família. "Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento ou casa", disse ele, que espera o nascimento do filho para o início de agosto.

Além disso, ele comentou sobre a sua vitória. "A ficha está caindo. Estou muito feliz, estou processando ainda o que aconteceu. Voltando à vida normal. Foram 75 dias de confinamento. Estou cansado, mas muito grato", afirmou ele, que avaliou a sua trajetória no programa. "Ensinou que quando a gente dá oportunidade para pessoas que, num primeiro momento, não batemos muito e viramos as costas, em um confinamento a gente é obrigado a conviver, e somos forçados a conhecer melhor até aqueles que não gostamos de cara. E é aí que, muitas vezes, nos surpreendemos e conhecemos pessoas incríveis", afirmou.