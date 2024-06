Fernanda Brum faz rara aparição com a filha em passeio no shopping

A cantora gospel Fernanda Brum aproveitou um passeio com a filha, Laura, no Rio de Janeiro na noite de sábado, 1º

A cantora gospel Fernanda Brum aproveitou a noite de sábado, 1º, para curtir um passeio com sua filha, Laura Brum. As duas foram flagradas pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Mãe e filha apareceram com looks combinando. As duas optaram por peças nas cores preto e branco. Fernanda usou uma saia de couro e blusa com babados. Enquanto isso, Laura surgiu com vestido, meia-calça e botas.

Vale lembrar que Fernanda Brum celebrou seus 30 anos de carreira na música em 2023. Ela é um dos ícones da música gospel brasileira.

Fernanda Brum e a filha, Laura - Foto: Edson Douglas / AgNews

Fernanda Brum contou que viu seu pai ressuscitar

Recentemente, Fernanda Brum participoi do podcast JesusCopy e falou sobre quando viu o seu pai ressuscitar. Ela revelou os detalhes do dia marcante em sua vida.

"Meu pai recebeu um ataque do inferno e caiu morto na minha frente, em Curitiba. Ele tomou um café, teve uma síncope [perda de consciência súbita] e não voltou. Vários pastores vieram e oraram sobre ele. Os pastores não conseguiram trazer meu pai de volta. Eu me aproximei, coloquei a mão no peito dele e fiz o que aprendi. Eu disse: Espírito de morte, sai dele em nome de Jesus", disse ela.

E completou: "Eu aprendi que é assim, temos que chamar pelo nome assim como Jesus fez com Lázaro. Nélio, vem para fora, em nome de Jesus, eu disse e meu pai retomou o ar na mesma hora. Naquele momento, eu não sabia que era uma ressurreição. Achei que ele tinha passado mal e voltou e que Jesus curou".

Então, Brum contou que sua avó viu a cena em um sonho. "Ela disse que viu meu pai entre covas e que um espírito maligno o empurrava para dentro de uma delas, quando ele caiu morto. De repente, ele saiu da cova e caiu numa sala. Ela viu toda a cena e me viu orando e meu pai ressuscitando. Minha avó viu os anjos e os demônios. Enquanto ela contava eu fiquei paralisada. Foi minha primeira experiência de ressurreição de mortos. É por isso que eu creio nesse Jesus que ressuscita mortos, creio nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Não sei se sempre Ele vai fazer, mas eu sempre vou tentar".