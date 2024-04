Pitel divide opiniões com tatuagem inspirada em sua trajetória no BBB 24

Com elementos de sua trajetória no 'BBB 24', Pitel faz tatuagem para marcar sua passagem no reality show e desenho dá o que falar

Após alguns dias do fim do BBB 24, a participante Pitel resolveu deixar marcada sua passagem no reality show na pele. Nesta terça-feira, 23, a assistente social revelou que fez uma tatuagem inspirada em sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil.

Ao compartilhar o resultado, a amiga e fiel escudeira de Fernanda dividiu opiniões. Isso porque, ela escolheu fazer um gnomo com uma touca de cetim na cabeça e uma plaquinha dizendo "BBB 24". Os traço geraram dúvidas em alguns.

“Eu vivi, eu amei, eu sorri, eu chorei. Eu estive ali!”, escreveu Pitel ao mostrar a novidade. Teve gente que concordou, mas outros não. "Na realidade ela mais reclamou do que viveu", opinaram. "Se eu não lesse os comentários eu não saberia que era um gnomo", disseram outros. "Faltou a cama", apontaram outros sobre ela ficar deitada com Fernanda no Quarto Gnomo.

Sobre ter ficado muito tempo com a aliada no recinto deitada, parece que as ex-BBBs podem ganhar um programa inspirado nisso. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama .

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Pitel abre o jogo sobre futuro da relação com Lucas fora do BBB 24

Giovanna Pitel revelou que ficou assustada ao sair do confinamento e descobrir que foi o pivô do divórcio entre Camila Moura e Lucas Buda. Após a eliminação do professor do reality show, a assistente social admitiu que eles não se encontraram nem conversaram desde então e revelou o futuro da relação.

Em entrevista ao Globo, Pitel explicou que nunca viu segundas intenções nas atitudes do professor: "Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram”, contou. Saiba mais aqui.