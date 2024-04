Viih Tube fala sobre os gastos com o aniversário da filha: "Passou da curva"

Viih Tube desabafa e fala sobre os gastos que teve com o primeiro aniversário de sua filha com Eliezer, a pequena Lua Di Felice

Lua Di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, completa 1 ano nesta terça-feira, 9. Com isso, a pequena está a cada dia mais próxima de ganhar seu festão de aniversário, que contará com três dias de evento neste fim de semana. A comemoração está tão grande que até a mamãe está preocupada!

Nos stories de seu Instagram na última segunda-feira, 8, Viih desabafou sobre os gastos que teve com a festa e disse estar impressionada com sua grandiosidade. "É sério, gente, passou da curva do que eu imaginava gastar. Não só de gastar, mas é que a gente levou muito a sério o 1 ano da Lua", iniciou a influenciadora.

Em seguida, a famosa relembrou seus antigos aniversários e os comparou com o evento da filha. "Eu sempre fui festeira, vocês sabem. Faço desde meus 15 anos festas muito grandiosas para mim, com tema, com muitos amigos, família. Com todo tipo de comida, todo tipo de atração. Imagina que pra minha filha, que é a minha vida, eu não ia me dedicar tanto. Mas três dias de festa? Precisava?", desabafou.

O aniversário de Lua será comemorado em um resort nos dias 12, 13 e 14 de abril. O evento contará com festas temáticas em cada dia, com diversas atividades e atrações voltadas ao público infantil. Entre os artistas estão: Larissa Manoela, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Luccas Neto e outros.

Viih Tube e Eliezer celebram primeiro aniversário da filha com bolinho simples

Enquanto a grande festa de aniversário de Lua Di Felice não chega, seus papais, Viih Tube e Eliezer, não quiseram deixar a data especial passar em branco. Nesta terça-feira, 9, a família optou por uma celebração mais intimista para comemorar o dia exato em que a pequena faz aniversário.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou um vídeo da comemoração especial. No registro, ela e o marido surpreendem a pequena com um mini bolinho cor-de-rosa e uma vela com o número um. Na sequência, eles começam a cantar parabéns para a pequena, que bate palminha e parece emocionada com a surpresa.

Durante o vídeo, o casal ainda apareceu pulando e dançando com a menina, que deu muita risada e se divertiu ao ver os papais usando chapéus de festa. Na legenda, Viih celebrou o primeiro ano com sua herdeira: “1 ano da nossa Lua Tube. Hoje é seu aniversário princesa, 1 ano de muita saúde, descobertas, risadas, aprendizados, amor, felicidade!”, iniciou.

“Somos tão gratos por você ser uma criança tão feliz e tão amada! Obrigada meu Deus por tanto!”, ela se emocionou. Na sequência, Viih divulgou um novo projeto: “E a nossa primeira música lançou hoje também no Spotify, a chefinha que aprovou viu! Nós somos Baby Tube. Estamos vivendo um sonho!”, a influenciadora compartilhou a novidade.