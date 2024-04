Viih Tube e Eliezer celebram primeiro aniversário da filha com bolinho simples

Enquanto a grande festa não começa, Viih Tube e Eliezer encomendam bolo simples para comemorar aniversário da filha em celebração intimista

Não é novidade que Viih Tube e Eliezer estão organizando um verdadeiro festival para celebrar o primeiro ano de vida da filha, a pequena Lua. No entanto, o casal impressionou ao revelar que preparou uma celebração mais intimista para comemorar em família no dia exato em que a pequena faz aniversário, que é nesta terça-feira, 9.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou um vídeo da comemoração especial. No registro, ela e o marido surpreendem a pequena com um mini bolinho cor-de-rosa e uma vela com o número um. Na sequência, eles começam a cantar parabéns para a pequena, que bate palminha e parece emocionada com a surpresa.

Durante o vídeo, o casal ainda apareceu pulando e dançando com a menina, que deu muita risada e se divertiu ao ver os papais usando chapéus de festa. Na legenda, Viih celebrou o primeiro ano com sua herdeira: “1 ano da nossa Lua Tube. Hoje é seu aniversário princesa, 1 ano de muita saúde, descobertas, risadas, aprendizados, amor, felicidade!”, iniciou.

“Somos tão gratos por você ser uma criança tão feliz e tão amada! Obrigada meu Deus por tanto!”, ela se emocionou. Na sequência, Viih divulgou um novo projeto: “E a nossa primeira música lançou hoje também no Spotify, a chefinha que aprovou viu! Nós somos Baby Tube. Estamos vivendo um sonho!”, a influenciadora compartilhou a novidade.

Para quem não acompanha o casal, além de trabalharem nas redes sociais como influenciadores digitais, eles também são empresários e investiram em uma linha de produtos infantis após o nascimento da primeira herdeira. Agora, eles pretendem criar conteúdos animados com canções e personagens da marca inspirados na filha.

A nova música, aliás, foi usada no convite luxuoso do festival 'Mundo da Lua'. O evento acontece em um resort e contará com todas as despesas pagas para acomodar os 400 convidados. Nos dias 12, 13 e 14 de abril, estão programadas três festas com shows e temáticas diferentes para comemorar a vida da herdeira de Viih e Eliezer.

Inclusive, apenas o convite da celebração custou aproximadamente R$160 mil e deixou famosos com Giovanna Ewbank impressionados. Mas Viih garantiu que esse valor não afetou o bolso da família. Ao GShow, a influenciadora reconheceu que os gastos elevados podem não ser acessíveis para muitas pessoas e por isso, acaba recebendo críticas.

Eliezer toma decisão sobre presentes de aniversário da filha:

Eliezer revelou um detalhe curioso sobre o primeiro aniversário de sua filha com Viih Tube, Lua Di Felice, nesta segunda-feira, 8. Com o evento de comemoração cada dia mais próximo, o influenciador contou que os presentes da aniversariante serão doados para outras crianças. Nos stories, ele falou sobre os presentes e revelou o motivo da escolha.