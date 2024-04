Viih Tube abre o jogo sobre gastos milionários em festa da filha: 'Exagero sim'

Contando os dias para o festival ‘Mundo da Lua’, Viih Tube rebate comentários sobre investimento exorbitante em festa da filha com Eliezer

Viih Tube está contando os dias para celebrar o aniversário de sua filha, Lua di Felice, ao lado de seu marido, Eliezer. No entanto, os gastos elevados da festa geraram comentários e críticas nas redes sociais. Apesar das opiniões contrárias, a influenciadora digital não ficou calada e abriu o jogo sobre seu investimento no festival 'Mundo da Lua'.

Para quem não acompanhou, Viih Tube e Eliezer planejaram uma celebração de três dias em um resort, com todas as despesas pagas para receber 400 convidados. Entre os dias 12, 13 e 14 de abril, serão realizadas três festas diferentes, cada uma com um show especial e uma temática para comemorar o primeiro ano de vida da herdeira.

Inclusive, apenas o convite da celebração custou aproximadamente R$160 mil e deixou famosos com Giovanna Ewbank impressionados. Mas Viih garantiu que esse valor não afetou o bolso da família. Em uma conversa com o GShow, a influenciadora digital reconheceu que os gastos elevados podem não ser acessíveis para muitas pessoas e por isso, acaba recebendo críticas.

No entanto, Vitória enfatizou que, tendo a oportunidade, está disposta a investir em momentos especiais para sua família dentro de sua realidade: "O que gastamos não atrapalha a nossa vida financeira ou nossa rotina e dia a dia. A gente vai dar para ela, sim, porque a gente acha que vai ser uma delícia comemorar um ano de vida da Lua”, contou.

"Hoje a gente tem uma condição financeira que a gente pode dar isso para a nossa filha, mas eu entendo as pessoas que julgam ou acham demais, porque não é a realidade de 90% dos brasileiros. Para as pessoas, parece um absurdo ou muito dinheiro gasto, mas hoje a gente consegue dar isso para a nossa filha”, Viih rebateu as críticas.

Na sequência, a influenciadora ainda falou sobre a repercussão do convite: “Algumas pessoas acharam um exagero, outras acharam legal. A verdade é que é um exagero, sim. Se a gente pode hoje demonstrar exageradamente o amor pela nossa filha, a gente vai e é isso. A gente se diverte muito com os memes”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Dentro do convite, os convidados também receberam informações sobre o roteiro dos três dias de evento. Além de reservarem 100 quartos para os hóspedes da festinha, Viih Tube e Eliezer também alugaram outras dependências do resort para alguns eventos restritos, que incluem temáticas e dress codes diferentes; saiba mais detalhes do evento.

Eliezer quer dar educação pé no chão para filha:

Se preparando para o aniversário de um aninho da pequena Lua, Eliezer tem visto se tornar um verdadeiro paizão coruja. Protetor e super preocupado com todos os detalhes envolvendo o universo da paternidade, ele abriu o coração à CARAS Brasil e garantiu que tem pensado em formas de construir valores reais para a herdeira.