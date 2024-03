Mundo da Lua: saiba como será o festival da filha de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer planejam três dias de festas e shows em resort luxuoso para celebrar primeiro aniversário da filha; saiba tudo sobre o Mundo da Lua

Viih Tube e Eliezer não economizaram nos detalhes para celebrar o primeiro ano de vida da filha, a pequena Lua di Felice. Os papais organizaram um verdadeiro festival com direito a três dias de muita festa com eventos diferentes e apresentações musicais em um resort luxuoso em São Paulo; saiba tudo sobre a celebração, que ganhou o nome de ‘Mundo da Lua’.

Viih Tube apostou em convite luxuoso:

Antes do evento, os convidados já ficaram chocados com o convite da festa, enviado em uma caixa de pelúcia verde. Ao ser aberta, um vídeo da bebê é reproduzido na parte interna da tampa. Dentro da embalagem, encontram-se itens de papelaria, fantoche, bichinho de pelúcia, mordedor, chocalho e outros mimos para os pequenos.

Inclusive, Viih Tube e Eliezer investiram pesado para chamar os 400 convidados, desembolsando um valor aproximado de R$160 mil para enviar o press kit da festinha, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril. Não é à toa que celebridades como Giovanna Ewbank ficaram impressionadas e compartilharam detalhes do convite nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Mundo da Lua tem Line-Up de três dias:

Dentro do convite, os convidados também receberam informações sobre o roteiro dos três dias de evento. Além de reservarem 100 quartos para os hóspedes da festinha, Viih Tube e Eliezer também alugaram outras dependências do resort para alguns eventos restritos, que incluem temáticas e dress codes diferentes.

No primeiro dia, 12 de abril, o tema será "Chá Maluco da Alice no País das Maravilhas", e todos os convidados, inclusive os pais, são convidados a usar cabelos malucos. No dia seguinte, eles comemorarão oficialmente o aniversário da bebê na festa "Floresta Encantada da Lua", onde todos devem comparecer fantasiados de animais.

Por fim, no domingo, Viih e Eliezer vão receber os convidados no "Café da Manhã com as Princesas” e a recomendação é marcar presença no evento ainda de pijama, tanto os pais quanto as crianças. A celebração matinal encerra os três dias de festa do verdadeiro festival da pequena Lua, que completa um aninho alguns dias antes, em 09 de abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Convidados e apresentações:

Para tornar tudo ainda mais especial, Viih e Eliezer vão receber shows infantis dos artistas preferidos da pequena. Entre eles estão Larissa Manoela, Mundo Bita, Turma do Lucas Neto e Galinha Pintadinha, que prometem agitar a plateia dos mais de 400 convidados, incluindo nomes de grandes celebridades, como Pedro Scooby, Tata Werneck e Alok; saiba quem está na lista de convidados.