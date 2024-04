Paizão coruja, Eliezer quer dar educação pé no chão para filha com Viih Tube

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliezer abre o coração e faz balanço sobre paternidade e desafios envolvendo criação de Lua, sua filha com Viih Tube

Se preparando para o aniversário de um aninho da pequena Lua, influenciador Eliezer (33) tem visto se tornar um verdadeiro paizão coruja. Protetor e super preocupado com todos os detalhes envolvendo o universo da paternidade, ele abriu o coração à CARAS Brasil e garantiu que tem pensado em formas de construir valores reais para a herdeira.

"A paternidade foi a experiência mais incrível e mais transformadora da minha vida. Acho que esse é o grande estalo para o homem", diz ele, que faz questão dividir a rotina de cuidados da pequenina com a esposa, Viih Tube. "Desde o começo decidimos que seria 50/50. Logicamente tem coisas que só a mãe pode oferecer, o pai não é o protagonista, ele é o coadjuvante, mas também é um coadjuvante importante. Por exemplo, eu não consigo aumentar, mas eu consigo ninar", defende.

Nos últimos meses, Eliezer e Viih deram mais um grande passo na relação ao investirem em um imóvel próprio. Os dois compraram uma mansão em São Paulo e decidiram realizar uma grande reforma, mas não apenas pensando no crescimento de Lua, mas também no bem-estar da família.

Segundo o ex-BBB, era importante para o casal ver a filha se desenvolvendo em um ambiente rodeado por natureza e perto dos animais. Para ele, é muito importante ver a filha construir valores simples e reais que possam ajudar no seu crescimento enquanto uma jovem privilegiada.

"A gente não quer criar a Lua com uma falsa percepção do que é o mundo, esconder a verdade dela, que ela é uma criança privilegiada e que o mundo não é aquilo. A gente tem esse desafio de construir valores na Lua. Acredito que os valores são construídos nessa fase de infância. E eu acho que é sobre isso, ter uma infância raiz e com o pé no chão, em contato com a terra, com animais e bichos", declara.

Leia também: Prestes a completar 1 ano, filha de Viih Tube faz ensaio fofo de Páscoa

Sobre as críticas envolvendo a exposição da garotinha nas redes sociais, Eliezer conta que tem um outro olhar sobre as publicações da família. Segundo o famoso, os compartilhamentos de sua rotina têm gerado retornos positivos e, por conta disso, ainda se sente à vontade em seguir dividindo momentos felizes com a filha.

"Não acho que é um erro expor, a gente trabalha com a internet e nosso dia a dia é compartilhar a nossa rotina, a gente compartilha também para incentivar o amor, incentivar o cuidado. Acho que a palavra certa é influenciar para o bem. A gente abre a internet e tem tanta coisa ruim, tanta gente que influencia para o mal. O retorno que a gente tem das pessoas que nos acompanham é que as elas voltaram a acreditar na família, voltaram a acreditar no amor", comemora.