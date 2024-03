Prestes a completar 1 ano, filha de Viih Tube faz ensaio fofo de Páscoa

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, faz ensaio de fotos super fofo de Páscoa e inicia contagem regressiva para seu primeiro aniversário

Em clima de Páscoa, a influenciadora digital Viih Tube atualizou suas redes sociais neste domingo, 31, com novos registros super fofos de sua filha com Eliezer, Lua Di Felice. A pequena, que está prestes a completar um ano, fez um lindo ensaio de fotos caseiro para celebrar a data especial e iniciou uma contagem regressiva para seu aniversário.

No perfil oficial no Instagram de sua mãe, Lua apareceu toda sorridente ao posar para a câmera. Na ocasião, a herdeira dos ex-BBBs posou com um lindo macacão temático de Páscoa, estampado com pequenos coelhos e cenouras. Ela também apareceu segurando dois paninhos de coelhos fofíssimos.

Na legenda, Viih Tube relembrou a Páscoa de 2023, quando Lua estava prestes a nascer. "FELIZ PÁSCOA. Na última Páscoa ela estava nascendo as 08:47! E nessa Páscoa faremos de tudo pra ser muito especial! Com caça aos ovos, visita do coelho e muita coisa legal", escreveu a loira.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Pense em uma bebê linda e gostosa, vontade de apertar senhoooor", declarou um internauta. "Nem tenho mais elogios para essa boneca!", disse outro. "Ô minha gente ti coelhinha mais linda", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Viih Tube e Eliezer realizam primeira festa em nova mansão

No último sábado, 30, Viih Tube e Eliezer abriram as portas de sua nova mansão para uma ocasião muito especial. A influenciadora digital está celebrando o aniversário de sua mãe, Viviane Di Felice, e sua tia, Regiane Di Felice, e com isso, a família inaugurou seu lar para dar um festão para as gêmeas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mãe da pequena Lua Di Felice mostrou um pouco da decoração da festa. Com tema dos anos 80, a família irá comemorar o aniversário das gêmeas com muita cor. "Primeira festa na casa nova", escreveu Viih ao exibir a área externa de sua mansão pronta para receber os convidados.

Mais tarde, a ex-BBB apareceu ao lado de seu marido, ambos caracterizados para a ocasião. Com roupas de ginástica dos anos 80, o casal apostou no rosa para curtir a festa combinando. Eliezer ainda fez questão de posar com as aniversariantes para uma homenagem especial.

"Primeira festa na casa nova é pra comemorar os 133 anos das duas gêmeas mais diferentes desse mundo, mas as mais alegres e gente boa que existe. Minha sogra e minha tia. Parabéns, que esse novo ciclo seja repleto de amor e conquistas. Vocês merecem!", escreveu Eli, que tirou uma foto com as gêmeas na mesa do bolo.

