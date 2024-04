Eliezer diz que irá doar presentes de aniversário de filha com Viih Tube

Próximo do 1º aniversário de Lua Di Felice, Eliezer diz que irá doar os presentes da festa de sua filha com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer revelou um detalhe curioso sobre o primeiro aniversário de sua filha com Viih Tube, Lua Di Felice, nesta segunda-feira, 8. Com o evento de comemoração cada dia mais próximo, o influenciador contou que os presentes da aniversariante serão doados para outras crianças.

Nos stories de seu Instagram oficial, Eli deu algumas instruções para seus convidados, que passarão um fim de semana em um resort para celebrar essa data tão especial com a família. Com isso, ele falou sobre os presentes e revelou o motivo pela escolha em doá-los.

"Nós vamos doar os brinquedos, os itens de higiene pessoal que os nossos convidados vão levar lá para a festa. Por isso que a gente está pedindo para levar um brinquedo tanto de menina, ou menino, ou uma fralda, ou um lenço umedecido", contou o pai de Lua.

Ele também afirmou que a pequena irá abrir os itens com a família para entender a dividir com quem precisa. "Nós vamos abrir todos esses itens, todos esses presentes com a Lua, até porque a gente quer introduzir e começar a explicar para ela, né? Mostrar para ela, o que a gente tá fazendo ali. Graças a Deus, a nossa filha tem tudo, mas tem muita gente que não tem", explicou Eli.

No entanto, o ex-BBB afirmou que os presentes personalizados não serão doados. "É claro que esses presentes a gente não vai doar, isso é da nossa filha. A gente vai abrir todos, então a gente vai identificar. Se tiver alguma coisa muito exclusiva pra Lua, que foi feito pra ela, pensado nela, é logicamente dela", afirmou o ex-BBB.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que o aniversário de Lua Di Felice está próximo e será comemorado nos dias 12, 13 e 14 de abril. Com o tema 'No Mundo da Lua', a celebração contará com apresentações de Larissa Manoela e Turma do Luccas Neto.

Viih Tube se derrete ao mostrar ensaio fotográfico da filha

Ainda nesta segunda-feira, 8, Viih Tube dividiu com os seguidores alguns registros inéditos da filha, Lua Di Felice, em um ensaio fotográfico especial. Nas imagens compartilhadas, a pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, aparece vestida de Chiquinha, personagem do seriado 'Chaves'.

Esbanjando fofura, Lua encantou a web com a fantasia. Além do look igual ao da personagem de comédia, a bebê também teve direito a um cenário bem idêntico à Vila da atração e o famoso barril do Chaves para completar a decoração.

Na legenda, Viih contou que os cliques foram feitos durante a comemoração de 11 meses da herdeira, que já completará seu primeiro ano de vida na próxima terça-feira, 9. "Amanhã, você faz um 1 ano! Meu Deus, como passou rápido! E eu já estava esquecendo de postar o ensaio de 11 meses, minha Chiquinha mais linda", se derreteu a influenciadora digital na legenda.