Viih Tube se derrete ao mostrar ensaio fotográfico encantador da filha, Lua

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua encantou a web ao surgir vestida de Chiquinha, personagem do seriado 'Chaves': 'Bonequinha'

A influenciadora Viih Tube dividiu com os seguidores alguns registros inéditos da filha, Lua Di Felice, em um ensaio fotográfico especial. Nas imagens compartilhadas, a pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, aparece vestida de Chiquinha, personagem do seriado 'Chaves'.

Esbanjando fofura, Lua encantou a web com a fantasia. Além do look igual ao da personagem de comédia, a bebê também teve direito a um cenário bem idêntico a Vila da atração e o famoso barril do Chaves para completar a decoração.

Na legenda, Viih contou que os cliques foram feitos durante a comemoração de 11 meses da herdeira, que já completará seu primeiro ano de vida na próxima terça-feira, 9. "Amanhã, você faz um 1 ano! Meu Deus, como passou rápido! E eu já estava esquecendo de postar o ensaio de 11 meses, minha Chiquinha mais linda", se derreteu a influenciadora digital na legenda.

Os seguidores da famosa não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da postagem com inúmeras mensagens carinhosas à pequena Lua. "Vontade de apertar essa bonequinha", escreveu uma fã. "Ela olhando o barril do Chaves, eu não aguento tanta fofura!", declarou outra. "Vocês agora arrasaram demais… Eu amo os ensaios da Lua", falou uma terceira.

Vale lembrar que o primeiro aniversário da pequena será comemorado em um resort, com direito a três dias de festa: 12, 13 e 14 de abril. Com o tema 'No Mundo da Lua', a celebração contará com apresentações de Larissa Manoela e Turma do Luccas Neto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Arthur Aguiar celebra dois meses do filho com festa temática

O ator e cantor Arthur Aguiar encantou os seguidores na noite de domingo, 7, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros fofíssimos da celebração do segundo mês de vida do filho, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci. Para comemorar a data especial com o pequeno, o casal seguiu com a temática 'BBB'.

No primeiro mês, o bebê ganhou uma festinha com o tema 'padaria', inspirado no nome do fã clube de Arthur, campeão do Big Brother Brasil 22. Desta vez, o bebê surgiu vestindo uma roupinha parecida com o look usado pelo pai no dia da grande final do reality show.

Nas imagens publicadas, é possível perceber que a decoração contou com imagens do famoso robozinho do BBB. "O tempo tá passando rápido demais e o nosso BBBABY já está fazendo 2 meses… Obrigado Deus, por nos abençoar com um filho tão lindo, cheio de saúde e que já é um campeão na vida!", declarou o famoso na legenda da postagem. Confira!