Viih Tube compartilha vídeo de convite de aniversário de Lua di Felice

A festa de Lua contará com três temas durante os três dias de festa, acontecerá num resort no interior de São Paulo, além de sete atrações

A pequena Lua di Felice, a primeira filha da Viih Tube e Eliezer, completa um aninho de vida na próxima terça-feira, 00, e terá um festão daqueles para celebrar. A comemoração, de três dias em um resort, com todas as despesas pagas para receber 400 convidados que está cada vez mais perto e surpreendeu aos convidados com o convite diferentão que custou R$160 mil.

Neste domingo, 07, Viih Tube matou a curiosidade de seus seguidores e finalmente mostrou o vídeo que vinha nos convites entregues às crianças. No vídeo, Viih Tube e Eliezer contam que a festa terá uma line up de "cansar qualquer criança" com sete atrações musicais.

Os convidados poderão curtir o show do Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão, para os papais curtirem também. Além disso, a celebração vai acontecer ao longo dos três dias no final de semana e cada um terá um tema especial:

Chá da Alice no País das Maravilhas e todos os convidados com penteado de cabelo maluco;

A Floresta Encantada da Lua, e todo mundo fantasiado de seu animal favorito;

Café da Manhã com as Princesas, e todo mundo de pijama.

Viih Tube abre o jogo sobre gastos milionários em festa da filha

Os gastos elevados da festa geraram comentários e críticas nas redes sociais. Apesar das opiniões contrárias, a influenciadora digital não ficou calada e abriu o jogo sobre seu investimento no festival 'Mundo da Lua'.

Viih garantiu que esse valor não afetou o bolso da família. Em uma conversa com o GShow, a influenciadora digital reconheceu que os gastos elevados podem não ser acessíveis para muitas pessoas e por isso, acaba recebendo críticas.

No entanto, Vitória enfatizou que, tendo a oportunidade, está disposta a investir em momentos especiais para sua família dentro de sua realidade: "O que gastamos não atrapalha a nossa vida financeira ou nossa rotina e dia a dia. A gente vai dar para ela, sim, porque a gente acha que vai ser uma delícia comemorar um ano de vida da Lua”, contou.