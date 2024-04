Eliezer rebate novamente críticas sobre aniversário da filha: 'Gerando empregos'

Viih Tube e Eliezer reúnem os convidados para uma festa de aniversário incrível para celebrar o primeiro ano de vida da filha, Lua

O influenciador e ex-BBB Eliezer rebateu novas críticas que recebeu nas redes sociais sobre a festa de aniversário de um ano de Lua di Felice, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Viih Tube. A celebração começa nesta sexta-feira, 12, e continua pelo resto do final de semana, com uma grande estrutura em um resort de luxo no interior de São Paulo.

Internautas criticaram o casal de ex-BBBs pela grandeza da comemoraçãopara a pequena, o influencer então expôs detalhes da comemoração, ressaltando como estão "gerando empregos" para muitas pessoas. Segundo o influenciador, a cenografia da festa começou a ser criada há seis meses e 234 trabalhadores estão envolvidos no evento.

"As pessoas vêm pronto [a festa], mas não sabem como funciona por trás. Falam: 'Para que isso tudo?'. Não imaginam a quantidade de empregos que geramos para fazer o evento. Mais de 200 famílias foram beneficiadas por conta disso. Depois da pandemia, o último setor que voltou a trabalhar e que continua se recuperando, é o de eventos. Às vezes as pessoas da internet gostam de militar, mas não sabem a quantidade. Tem gente do Brasil inteiro trabalhando com a gente", afirmou no Instagram.

Eliezer também contou que a festa contará com mais de 600 mil balões biodegradáveis. Ele disse que um prédio do resort foi reservado especialmente para os 400 convidados para a celebração do primeiro ano de vida de Lua.

Saiba quanto custou a festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

A CARAS Brasil apurou com diferentes fontes do mercado e conta quanto custa fazer uma festa como a da pequena. Com a promessa de ser um "festival" para crianças, o aniversário vai acontecer no luxuoso resort Tauá Atibaia. Cada convidado terá direito a um quarto com TV, Wi-Fi e ar-condicionado. O local é pensão completa (café da manhã, almoço, jantar), mas a diária pode ser salgada para famílias grandes. Uma suíte para casal e duas crianças custa a partir de R$ 1.888 e pode chegar a R$ 2.416, dependendo do dia da reserva, campanhas promocionais e demanda.

Para fechar o local e garantir todos os quartos necessários para receber cerca de 385 convidados, a ex-BBB teve que desembolsar o equivalente a R$ 2,1 milhões. O valor contempla as três diárias e tem como referência reservas que podem ser feitas nesta semana para hospedagens a partir da semana que vem, quando o local não terá mais o evento. Confira o valor total da festa!