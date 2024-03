Ela cresceu! Sheila Mello comemora aniversário de 11 anos da filha

Nas redes sociais, Sheila Mello recordou vários momentos especiais da filha, Brenda, e prestou uma bela homenagem para a herdeira

Sheila Mello usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Brenda. Nesta terça-feira, 26, a menina, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, completou 11 anos de vida.

Para comemorar a data, a dançarina e eterna loira do grupo 'É o Tchan' compartilhou no feed do Instagram alguns vídeos de vários momentos da vida da herdeira, e na legenda da publicação, escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia da minha parceirinha de vida, que agora completa 11 anos! Que Deus continue te protegendo e guiando, enchendo sua vida com momentos preciosos e histórias encantadoras", disse Sheila no começo do texto.

E completou se declarando para Brenda. "Minha filha, você foi um presente tão esperado e é amada além das palavras. Que você sempre se nutra desse amor e siga em frente com um coração aquecido e forte. Que você viva cada dia com entusiasmo, coragem e gratidão. Te amo mais do que tudo neste mundo!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Recentemente, Sheila Mello celebrou uma conquista profissional: o lançamento de sua própria empresa de estética. Entre os presentes estavam amigos e familiares que prestigiaram o evento. Apesar da separação em 2018, Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, marcou presença ao lado da filha do ex-casal, Brenda Scherer.

Em seu perfil oficial no Instagram, Sheila abriu um álbum de fotos do evento de comemoração e agradeceu pelo apoio dos entes queridos. Nos registros, ela posa ao lado da sua filha, que já está bem crescida. A pequena estava usando maquiagem, acessórios e um look estiloso para celebrar o momento especial ao lado da mãe. Confira!