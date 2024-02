Sheila Mello se veste de Paquita para show no Navio da Xuxa

Sheila Mello sobe ao palco do Navio da Xuxa junto com o grupo É o Tchan para agitar os viajantes na embarcação e aposta em look estiloso

A dançarina Sheila Mello caprichou na escolha do seu figurino para um show do grupo É o Tchan no último domingo, 26. O grupo foi chamado para substituir Ivete Sangalo no Navio da Xuxa, já que a cantora baiana foi internada e teve que cancelar seu show na embarcação.

Assim, a loira fez uma homenagem para a rainha dos baixinhos. Sheila apareceu vestida como as Paquitas de Xuxa. Ela usou o casaco vermelho e a saia branca que ficaram eternizados com as assistentes de palco e esbanjou alegria no palco.

Antes do show, Sheila Mello contou sobre a oportunidade de fazer uma apresentação no navio. "Oi galera da CARAS, estamos aqui no navio da nossa rainha simplesmente por um motivo: a rainha convocou. E se ela pediu, os súditos saem correndo [risos]", compartilhou ela, e completou: "Estamos na expectativa por esse evento maravilhoso, somos fãs demais da Xuxa. É uma honra estar aqui no Carna Xuxa".

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Sheila Mello posa com Jacaré

Sheila Mello usou as redes sociais para exaltar sua amizade com Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré. No Instagram, a loira postou uma foto em que aparace ao lado do amigo, com quem dançava na época grupo 'É o Tchan!', e rasgou elogios para ele.

"Você é uma das pessoas que mais admiro no mundo, sua integridade, verdade e sentimento de justiça são algumas das suas qualidades que mais brilham em você, é uma grande honra saber que construí minha história profissional ao lado de alguém assim!", afirmou a artista no começo do texto.

Em seguida, Sheila agradeceu Jacaré por sempre estar ao seu lado e por trazê-la para realidade quando estava perdendo sua essência. "Várias vezes onde eu estava perdendo a minha essência, você soube o que falar, me trazer para a realidade, serei eternamente grata por isso! Encho a boca para falar que você é meu AMIGO! Obrigada pelas coreografias, pela amizade e inspiração que você sempre foi para mim!", completou a postagem.