É o Tchan! é convocado às pressas para substituir Ivete Sangalo; saiba por que

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, integrantes do É o Tchan! falam sobre correria para show no Navio da Xuxa

É o Tchan! é convocado às pressas por Xuxa para show no navio da artista neste domingo, 25, depois de Ivete Sangalo cancelar apresentação em alto-mar após ficar doente. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os integrantes do grupo Sheila Mello e Compadre Washington falam sobre a correria do momento e a expectativa para o show ao lado da Rainha do Baixinhos.

"Oi galera da CARAS, estamos aqui no navio da nossa rainha simplesmente por um motivo: a rainha convocou. E se ela pediu, os súditos saem correndo [risos]", compartilhou Sheila Mello. A bordo do Navio Carna Xuxa, os integrantes da banda É o Tchan! viajaram de longe para a apresentação especial.

"Eu vim de Aracaju, no Sergipe", conta Compadre Washington. "E eu vim de São Paulo correndo, porque hoje o show vai ser incrível", acrescenta Sheila Mello. Os integrantes do É o Tchan! vão substituir Ivete Sangalo, que cancelou apresentação no Navio da Xuxa após ficar doente.

Com altas expectativas para o show, Compadre Washington ressalta a história da banda para os momentos no evento: "Esse Carna Xuxa vai ser maravilhoso. Todo mundo segurando o tchan e revivendo os grandes momentos do É o Tchan!, juntamente com nossa rainha".

"Estamos na expectativa por esse evento maravilhoso, somos fãs demais da Xuxa. É uma honra estar aqui no Carna Xuxa", completa Sheila Mello. Os integrantes do É o Tchan! já se encontraram com Xuxa no navio e viveram encontro repleto de abraços.

