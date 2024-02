Reynaldo Gianecchini vai se inspirar em Xuxa para papel de drag

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini falou sobre preparação para viver drag queen e nostalgia ao lado de Xuxa

Reynaldo Gianecchini está a bordo do Navio Carna Xuxa e aproveitou a passagem em alto mar para conversar com a CARAS Brasil. Em entrevista ao veículo, o ator revelou que vai se inspirar em Xuxa para seu novo papel de drag queen no teatro e falou sobre preparação e nostalgia ao lado da artista.

"Não posso descrever para vocês a nostalgia e como a gente se transporta, só quem foi baixinho sabe. Tem toda uma época que ela marcou com o brilho. Sou feliz demais de estar perto da Xuxa, sempre tanto alto-astral", declara Reynaldo Gianecchini .

"Ela continua tendo aquela magia e alegria de estar no palco e cantar, realmente tem uma luz muito difícil de explicar. É algo a mais que faz uma comunicação só para ela estar ali no palco e já toca muito a gente. Reviver todos os clipes dela foi muito gostoso", acrescenta o ator, que curtiu o show de Xuxa a bordo do navio.

Com novidades na vida profissional, Reynaldo Gianecchini se prepara para interpretar uma drag queen no teatro com a peça Priscilla, a Rainha do Deserto. Durante a entrevista com a CARAS Brasil, ele revelou que vai se inspirar em Xuxa para viver o novo papel: "É curioso, porque meu próximo papel, meu grande desafio, vai ser fazer uma drag queen. Fiquei prestando muita atenção no olhar da Xuxa".

"Talvez ela seja uma grande referência para as drags, porque ela é uma mulher linda que se monta com aqueles figurinos incríveis. Ela tem essa alegria e essa coisa de sempre ter bom humor. Isso é uma grande referência, fiquei muito de olho, anotando tudo para eu tentar roubar alguma coisa. Acho que minha drag vai ser inspirada em Xuxa", completa o ator.