Pabllo Vittar se emociona em encontro com Xuxa: 'Faz parte da minha história'

Pabllo Vittar contou à CARAS Brasil sobre emoção em encontro com Xuxa e refletiu sobre estar lado a lado com a artista em navio

Pabllo Vittar marcou presença no Navio Carna Xuxa com show na noite do último sábado, 24. A cantora contou à CARAS Brasil sobre emoção em encontro com Xuxa e refletiu sobre estar lado a lado com a artista em alto-mar: "Faz parte da minha história".

"Eu encontrei a Xuxa e fiquei muito emocionada, porque ela faz parte da minha infância e da minha história como artista. Fiquei muito feliz de poder estar aqui junto com ela. Xuxa, eu te amo muito. Obrigada por tudo", compartilhou Pabllo Vittar , que está a bordo do navio ao lado de famosos como Fernanda Gentil, Milton Cunha e Rita Cadillac.

A cantora aproveitou para mandar um recado para os seguidores da CARAS nas redes sociais: "Oi galera da CARAS, aqui é a Pabllo Vittar convidando vocês para assistirem o meu show aqui no Carna Xuxa. Vai ser super legal, fiquem de olho aqui nas redes sociais da CARAS, beijo!".

Leia também: Carla Prata se impressiona após revelação de Pyong: 'Quebrando tabus'

Além de Pabllo Vittar, Reynaldo Gianecchini também conversou com a CARAS Brasil no Navio Carna Xuxa. Em entrevista ao veículo, ele revelou que vai se inspirar em Xuxa para seu novo papel de drag queen no teatro: "É curioso, porque meu próximo papel, meu grande desafio, vai ser fazer uma drag queen. Fiquei prestando muita atenção no olhar da Xuxa".

"Talvez ela seja uma grande referência para as drags, porque ela é uma mulher linda que se monta com aqueles figurinos incríveis. Ela tem essa alegria e essa coisa de sempre ter bom humor. Isso é uma grande referência, fiquei muito de olho, anotando tudo para eu tentar roubar alguma coisa. Acho que minha drag vai ser inspirada em Xuxa", finaliza o ator.