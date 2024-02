Quanto custa o navio da Xuxa? Cabines tem valores variados

O navio da Xuxa já está navegando pelo mar e com direito a várias atrações. Porém, quanto custa para embarcar em um cruzeiro assim? Saiba o preço das cabines

Nesta semana, a apresentadora Xuxa Meneghel e seus fãs embarcaram na experiência do Navio Carna Xuxa, que saiu do porto de Santos na quinta-feira, 22. O evento dura até domingo, 25, e é cruzeiro marítimo com shows especiais da rainha dos baixinhos e de convidados.

De acordo com o site oficial do navio, vários tipos de cabines estavam disponíveis para os fãs da estrela. A mais barata era uma cabine interna para quatro pessoas e custava R$ 3.654 (mais as taxas portuárias). E a mais cara era a cabine Yacht Club, que, para duas pessoas, custava cerca de R$ 14.508 (mais as taxas portuárias). E outras cabines ainda possuíam um valor intermediário. Por exemplo, uma cabine com varanda premium e All Inclusive para duas pessoas custou o valor de R$ 6.828.

O navio da Xuxa tem capacidade para 4.335 passageiros, com 1.700 cabines. O CarnaXuxa contou com shows de Pabllo Vittar, Olodum, Monobloco, Filhos de Ninguém com Junno Andrade e da própria Xuxa, e os passageiros ainda tiveram a experiência de encontrar personagens do universo da rainha dos baixinhos.

Esta é a segunda edição do Navio da Xuxa, que saiu pela primeira em 2023 para celebrar o aniversário de 60 anos dela. "Já tem uma história comigo de muito tempo, todo mundo viu o quanto foi importante eu passar meus 60 anos aqui no navio, fazer meu primeiro navio temático, abriu as portas e a possibilidade de fazer uma coisa que eu queria muito e, assim que terminou, teve a possibilidade de já fazer um outro, que ia já dizer não e eu, idiota, disse sim [risos]. Idiota em termos, né? Esqueci todos os perrengues que a gente tinha passado, mas dessa vez está muito leve, muito suave, tá tranquilo. A gente está curtindo pra caramba", contou ela em conversa com o colunista Leo Dias.

Além disso, Xuxa comemorou: "Eu quero mais é que as pessoas se divirtam. O navio é uma possibilidade de eu fazer cantinhos que as pessoas que gostam do meu trabalho se sintam mais próximas de mim, se sintam abraçadas por mim quando vêm à exposição, que foi feita com tanto carinho, tanto cuidado para cada fã que entrar aqui, para cada detalhe que eles vão ver atrás do X, atrás das bolas".

Assista aos vídeos de como foi o show de Xuxa no navio:

