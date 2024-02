Com troca de figurinos, Xuxa Meneghel faz show inesquecível no navio

Xuxa Meneghel agita seus fãs com show repleto de seus sucessos e figurinos impecáveis à bordo do seu navio

A apresentadora Xuxa Meneghel agitou os seus fãs que estão à bordo do seu navio com um show inesquecível na noite de sexta-feira, 23. A rainha dos baixinhos caprichou na produção de uma apresentação musical com repertório dos hits de sua carreira.

Os fãs dançaram muito e ficaram encantados com os figurinos da musa. A estrela teve até troca de looks ao longo do show. Xuxa usou um modelito todo branco e com detalhes de brilhos, e também investiu em um body rosa com mangas de pelinhos. E, claro que os dois figurinos contaram com botas até os joelhos, que é uma marca registrada ela.

A plateia também contou com famosos, como o ator Reynaldo Gianecchini, que cantou e dançou ao show da rainha dos baixinhos, e a apresentadora Fernanda Gentil, que estava acompanhada de sua esposa, Priscila Montandon.

Vale lembrar que o show de Xuxa iria acontecer na noite de sábado, 24, mas foi antecipado por causa de uma mudança na programação. A cantora Ivete Sangalo seria a atração de sexta-feira, 23, mas ela foi internada para tratar uma pneumonia e cancelou seu show no navio. Com isso, a produção adiantou o show de Xuxa no calendário de atrações.

Veja as fotos do show:

Fotos: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Xuxa emagreceu antes de ida para o navio

Xuxa Meneghel embarcou a bordo de seu navio temático, especial de Carnaval, que acontece até o dia 26 de fevereiro. Para o evento, a apresentadora, de 60 anos, adotou uma rotina intensa de exercícios físicos e cuidados com a saúde, o que resultou na perda de sete quilos.